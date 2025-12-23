Podvodník s východoevropským přízvukem začal okamžitě ze sebe chrlit informace, že volá kvůli údajnému investičnímu účtu.
„Pametate si, že máte založený účet u nás? Pred dvoma rokmi jste stvoril učet u našej společnosti pre obchodovani na burze. Máte teraz 250 tisíc korun,“ líčí muž s jasným dialektem smyšlený příběh.
I když mu policista odpoví, že o ničem takovém neví, podvodník neustává a říká, že se musí zapojit do kryptoměnové sítě. Podvodník se snaží získat důvěru a popisuje, že mu ve všem pomůže.
Když následně přeruší svůj monolog, přichází na řadu policista „Odkud voláte?“ ptá se. Odpověď je nejdříve z Česka, ale když chce upřesnit, z jakého konkrétního města, nastane chvíle mlčení, pak ale přece jen zazní. „Z Martine,“ zmíní muž slovenské, nikoli české město.
Policista začíná přebírat kontrolu nad telefonátem, za pár sekund přijde trumf. Když mu vysvětlí, že řídí a nemůže mu nadiktovat v tu chvíli údaje, co potřebuje, domluví se, aby zavolal později.
A policista začne diktovat, na jaké číslo se má ozvat: „Jedna, pět, osm. 158, to je policie. Chtěl bych vám říct, že jste se dovolal na telefon Policie České republiky,“ smečuje příslušník.
Podvodník už se na nic nezmůže a za pár sekund sám hovor ukončí.
