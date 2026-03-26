Od obětí přebíral peníze pro falešné bankéře. Podmínka je ještě mírná, zdůraznil soud

  16:22aktualizováno  16:22
Legenda o napadeném účtu, falešný policista a bankéř, a statisíce jsou pryč. Stejný scénář podvodníkům telefonujícím nic netušícím lidem stále vychází. Nedávno naletěla například ředitelka blanenské školy, přišla nejen o své úspory, ale o miliony připravila také instituci. Tentokrát se však policistům podařilo jednoho člena organizované skupiny podvodníků dopadnout. Jeho případ ve čtvrtek řešil Krajský soud v Brně.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jeden z členů gangu se vydával za policistu a zavolal oběti s tím, že se někdo jejím jménem snaží vzít si úvěr. Pokud byl obelhávaný člověk stále na pochybách, následné přesměrování hovoru na pracovníka finanční instituce ho mnohdy přesvědčilo. Údajný bankéř mu nabídl výhodné sjednání úvěru a ochranu úspor. Jenže i on byl součástí gangu.

Po něm nastoupil na scénu Maksym Tkhorevskyi. Jeho úkol spočíval v tom, že přijel na smluvené místo a převzal hotovost od muže či ženy, kteří tak chtěli své peníze ochránit. Místo toho o všechno přišli. Tkhorevskyi pak s obnosem rychle zmizel, než si její odevzdání oběť podvodu rozmyslí.

V jednom případě si poškozený sice úvěr sjednal a vybral ze svého účtu přes půl milionu korun, jenže ještě před předáním velkého obnosu do rukou kolegy muže, s nímž telefonoval, pojal podezření. Rozhodl se raději kontaktovat policii, což mu zachránilo peníze. A díky tomu Tkhorevskyi figurující v celé kauze jako kurýr stanul před Krajským soudem v Brně.

Ten mu ve čtvrtek potvrdil dvouletý podmíněný trest, vyhoštění ze země na šest let a povinnost podílet se na úhradě způsobené škody. Muž také musí odevzdat dva iPhony, pomocí nichž páchal trestnou činnost. Ačkoliv se obžalovaný od počátku hájil, že pouze vozil peníze, Městský soud v Brně ho loni v prosinci shledal vinným ze spáchání podvodu, a to dílem dokonaným i ve stádiu pokusu.

Krajský soud původní rozsudek nyní potvrdil. „Trest je spíše nepřiměřeně mírný,“ prohlásil soudce Vlastimír Čech. Námitky obhájce, že obžalovaný napomohl identifikovat další pachatele, podle něj byly brány v potaz jako polehčující okolnosti. Snížení trestu však nepřipustil. „Lidé přicházeli o statisíce,“ zdůvodnil Čech.

Tkhorevskyi podle něho pobýval v Česku krátce a pracoval jako řidič. Šoférem se stal i při páchání trestné činnosti. Zatímco kurýra převážejícího peníze mohla policie takzvaně čapnout za ruku, dostat se na zbytek party je obtížnější. Přesto jsou telefonisté podle státního zástupce Vladimíra Macha v hledáčku policie.

Obdobné případy se ale dějí nepřetržitě. Podle policejního mluvčího Pavla Švába je modus operandi stále stejný. Klíčem k úspěšnému podvodu není přesvědčivost, ale to, že pachatelé dostanou oběť do časové tísně. Člověk pak jedná ve stresu jinak než s chladnou hlavou a je snadněji manipulovatelný.

„Kurýr ostatní pachatele ani nemusí znát. Jen dostává úkoly,“ podotýká mluvčí. V těchto případech se podle něj mnohdy jedná o zahraniční zločince, jejichž dopadení je tak velice komplikované.

23. prosince 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

