Podzimka v jihomoravské krajské radě nahradil David Grund (ODS)

Životní prostředí a energetiku bude mít v jihomoravské krajské radě nově na starost David Grund (ODS), který je zároveň starostou městské části Brno-jih. Ve funkci nahradil spolustraníka Karla Podzimka, který v pondělí rezignoval poté, co vyšlo najevo, že kvůli jízdě pod vlivem alkoholu přišel o řidičský průkaz. Dnes o tom informovala Mladá fronta DNES.
Grund na facebooku po rezignaci Podzimka napsal, že Podzimek v radě v minulém volebním období převzal gesci zdravotnictví, když ji opravdu nikdo nechtěl a odpracoval na ní obrovský kus práce. "Za jeho (Podzimkova) působení v tomto volebním období, kdy měl v gesci energetiku a životní prostředí, se úspěšně vytvořilo oddělení energetiky, které na kraji chybělo, vznikla Jihomoravská energetická agentura, nebo bylo založeno sdružení Sdílejme a nastavil se tak systém sdílení elektřiny. Teď přijal osobní politickou zodpovědnost jako chlap. Kéž by to sloužilo představitelům stran a hnutí, kteří Karla kritizovali, jako příklad a vzor," uvedl Grund.
Podzimek uvedl, že nikdy před tím pod vlivem alkoholu neřídil. "Je to špatná zkušenost," řekl ČT. Věc se podle něj řeší v přestupkovém řízení, v dechu měl 0,6 promile alkoholu.
Seznam Zprávy dříve uvedly, že kolem Podzimka se hromadí kontroverze a problémy. Podzimek například loni na podzim ustál návrh opozice na odvolání. ANO označuje Podzimka za aktéra kauzy prodeje ubytovny ve Znojmě a zdůrazňuje i jeho nesrovnalosti v příjmech a výdajích. Čerpá ze zjištění serveru Seznam Zprávy. Podzimek opakovaně označuje informace v článcích za nepravdivé.
Kvůli kauze prodeje ubytovny znojemské nemocnice a její přestavby na byty odstoupil loni v srpnu také z kandidátní listiny koalice Spolu, kde se měl ze 12. místa ucházet o poslanecký mandát. Politik podle Seznam Zpráv přispěl k tomu, že na projektu vydělala politička ODS. Podle Podzimka bylo jediným cílem textu poškodit ho a přes něj i kandidátku Spolu.