Podzimní škola elektronové mikroskopie ukáže základy i novinky v oboru

Základy i nejnovější pokroky elektronové mikroskopie přiblíží podzimní škola pořádaná Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR. Začíná dnes, potrvá do pátku. Účastníci se například dozvědí, co dokáže odhalit mikroskop, který zobrazí jednotlivé atomy, aniž by poškodil zkoumaný materiál. Brno je významným světovým centrem elektronové mikroskopie, vzniká tam zhruba třetina globální produkce mikroskopů.
Součástí programu je například návštěva nové laboratoře s mikroskopem UltraSTEM. "Tímto výjimečným přístrojem lze pozorovat jednotlivé atomy, a přitom nepoškodit zkoumaný materiál. Umožňuje detailně studovat materiály i biologické struktury s atomárním rozlišením při velmi nízkých dávkách elektronů," řekl odborný garant a organizátor akce Vilém Neděla.
Podzimní škola elektronové mikroskopie se koná jednou za dva roky. Do Brna tentokrát přivede zhruba 100 studentů, vědců a odborníků z praxe. V pěti dnech se účastníci seznámí se základy i nejnovějšími metodami rastrovací a transmisní elektronové mikroskopie, elektronové optiky, detekce signálů, environmentální mikroskopie nebo rentgenové mikroanalýzy.
Připraveny jsou praktické workshopy ve 13 akademických a firemních laboratořích. Mezi přednášejícími jsou české i zahraniční kapacity, například zakladatel chromozomové genomiky Jaroslav Doležel nebo průkopnice rastrovací elektronové mikroskopie s pomalými elektrony Ilona Müllerová.
"Podzimní škola je pro nás příležitostí ukázat, že Brno není jen místem, kde se elektronové mikroskopy vyrábějí, ale i místem, kde se jim lidé učí rozumět. Účastníci si tu na přístroje osobně sáhnou a odvezou si zkušenosti, které z učebnice nezískají," doplnil Neděla.
Hlavním organizátorem podzimní školy je Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, který praktickou část školy připravuje společně s Biofyzikálním ústavem a Ústavem fyziky materiálů.