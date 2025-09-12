Výduch z brněnského podzemí si lidé pletli s kanálem, trhovci do něj lili zkažený mošt

Autor: mos
  13:32aktualizováno  13:32
Vypadá jako klasická mříž od kanalizační šachty. Tento poklop však nevede do potrubí odvádějící vodu pryč ze zástavby centra Brna, ale do spletitých podzemních historických sklepů. Na Dominikánském náměstí se relativně nedávno na takovém výduchu objevila cedule, která na to kolemjdoucí, především trhovce, upozorňuje.

„Toto není kanál. Tady dýchá brněnské Podzemí,“ stojí na ceduli poblíž Nové radnice na Dominikánském náměstí.

Tam je tato cedule relativně krátkou dobu. Výduch vede do Mincmistrovského sklepa, do něhož se mohou podívat i turisté. Jenže zároveň je výduch v místech, kde bývají vánoční trhy a kde lze snadno zaměnit tento poklop s mříží od kanalizace.

Cedule, která kolemjdoucí, ale především trhovce upozorňuje, že se nejedná o kanál. Relativně nedávno se objevil na Dominikánském náměstí před Novou radnicí v Brně (září 2025)
Cedule, která kolemjdoucí, ale především trhovce upozorňuje, že se nejedná o kanál. Relativně nedávno se objevil na Dominikánském náměstí před Novou radnicí v Brně. (září 2025)
Cedule, která kolemjdoucí, ale především trhovce upozorňuje, že se nejedná o kanál. Relativně nedávno se objevil na Dominikánském náměstí před Novou radnicí v Brně. (září 2025)
Cedule, která kolemjdoucí, ale především trhovce upozorňuje, že se nejedná o kanál. Relativně nedávno se objevil na Dominikánském náměstí před Novou radnicí v Brně. (září 2025)
9 fotografií

„Občas se děje, že tam lidé hážou nedopalky nebo něco vylejí, v podzemí to pak dělá neplechu a je tam nepořádek,“ líčí mluvčí Turistického informačního centra Hana Bánovská.

Podle znalce brněnského podzemí Aleše Svobody je problém především se stánkaři, kteří si víko na náměstí spletou. Častěji se to děje na Zelném trhu, kudy vede hlavní návštěvnická trasa podzemního labyrintu a kde je velké tržiště nejen o Vánocích, ale každý den tu prodejci nabízejí ovoce a zeleninu.

Kouřící značky zmizí z dalších ulic Brna, teplárny nainstalují horkovody

„Máme tam sice sifony, které část vody například z deště zadrží, ale když tam toho někdo vyleje hodně, tak už je to příliš a v podzemí to dělá zle,“ upozorňuje Svoboda. Podle Bánovské se tím jen dál zvyšuje vlhkost v podzemí, které už tak musí odvětrávat, aby nedegradovalo.

„Jednou o vánočních trzích se nám stalo, že tam jeden z trhovců vylil zkažený mošt nebo něco podobného, proteklo to až dolů, kudy chodí lidé. Ještě měsíc to tam bylo cítit jako někde po mejdanu. Návštěvníci si mysleli, že tam dostanou nějakou ochutnávku,“ vypráví Svoboda veselou historku, co také museli řešit.

Mincmistrovský sklep pod Dominikánským náměstím v Brně.

Bánovská nicméně ubezpečuje, že nikomu nic v podzemí nehrozí, ostatně dosud nikdo nedostal „sprchu“ špinavé vody po hlavě. Spíš tak jde o preventivní opatření.

Podle Svobody se snaží odlišnou barvou poklopu i cedulemi jasně upozornit, že se nejedná o kanalizaci. Informace podle něj dostávají i přímo trhovci, aby nic nikam na náměstí nevylévali, přesto se to čas od času stává.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Hradec Králové má Energetické společenství pro elektřinu, čeká milionové úspory

Město Hradec Králové založilo Energetické společenství Hradec Králové, jehož členové budou sdílet elektřinu vyrobenou v chystaných fotovoltaických elektrárnách...

12. září 2025  14:57,  aktualizováno  14:57

Pardubice hostí festival s besedami o vzdělávání, sportu a cestování

V areálu Univerzity Pardubice se od čtvrtka 18. září do soboty 20. září uskuteční první ročník festivalu Vzájemná inspirace. Zazní odborné besedy, konat se...

12. září 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Tajemství „nového luxusu" globálních modelů AITO

12. září 2025  16:24

Zloděj vykrádal výdejní boxy, uklidňoval se při tom skládáním Rubikovy kostky

Výdejní boxy v Praze 10 se staly terčem zloděje. Zvolil si k tomu velmi jednoduchou strategii. Zámek u schránek vypáčil pomocí kovové tyče a poté z nich vybral veškeré cennosti. Muže dopadli...

12. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Vyhlášení výsledků Architekt roku a Architekt obci

12. září 2025  16:19

Midea představila na IFA 2025 vlajkové udržitelné inovace v duchu nízkouhlíkové budoucnosti

12. září 2025  16:16

Poděbrady chtějí příští rok stavět zbrojnici dobrovolným hasičům v Přední Lhotě

Poděbrady chtějí příští rok postavit novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče v městské části Přední Lhota. Hasiči tam sídlí v nevyhovujících prostorách...

12. září 2025  14:31,  aktualizováno  14:31

Skvost Moravy v nenápadném kostele. Historické varhany obdivují i světoví odborníci

Cílem varhanářů, varhaníků a dalších umělců z celé republiky i ze zahraničí je nyní často Sněžné na Žďársku. Tamní kostel svatého Kříže totiž ukrývá skutečný historický skvost - barokní varhany z...

12. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Stavba budoucnosti: spojení inovace, kvality a udržitelnosti

12. září 2025  16:05

Valy kolem pardubického zámku budou přístupnější veřejnosti, plánuje kraj

Valy kolem pardubického zámku budou přístupnější veřejnosti, plánuje to Pardubický kraj. Chystá se vytvořit nové stezky a dřevěné schody a otevřít dva průchody...

12. září 2025  14:08,  aktualizováno  14:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zmizí kus historie, bijí lidé na poplach kvůli plánované demolici pivovaru

Bývalý pivovar v Kyjově je v havarijním stavu, nákladná oprava je pro město zbytečná investice. Chce jej naopak zbourat, na což má už radnice povolení, a na jeho místě postavit byty, garáže i...

12. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Kraj opraví za 230 milionů Kč střední průmyslovou školu ve Velkém Poříčí

Královéhradecký kraj plánuje ve Velkém Poříčí na Náchodsku rekonstrukci objektu Střední průmyslové školy Otty Wichterleho za 230 milionů korun. Je to o 48...

12. září 2025  13:33,  aktualizováno  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.