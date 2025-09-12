„Toto není kanál. Tady dýchá brněnské Podzemí,“ stojí na ceduli poblíž Nové radnice na Dominikánském náměstí.
Tam je tato cedule relativně krátkou dobu. Výduch vede do Mincmistrovského sklepa, do něhož se mohou podívat i turisté. Jenže zároveň je výduch v místech, kde bývají vánoční trhy a kde lze snadno zaměnit tento poklop s mříží od kanalizace.
„Občas se děje, že tam lidé hážou nedopalky nebo něco vylejí, v podzemí to pak dělá neplechu a je tam nepořádek,“ líčí mluvčí Turistického informačního centra Hana Bánovská.
Podle znalce brněnského podzemí Aleše Svobody je problém především se stánkaři, kteří si víko na náměstí spletou. Častěji se to děje na Zelném trhu, kudy vede hlavní návštěvnická trasa podzemního labyrintu a kde je velké tržiště nejen o Vánocích, ale každý den tu prodejci nabízejí ovoce a zeleninu.
|
Kouřící značky zmizí z dalších ulic Brna, teplárny nainstalují horkovody
„Máme tam sice sifony, které část vody například z deště zadrží, ale když tam toho někdo vyleje hodně, tak už je to příliš a v podzemí to dělá zle,“ upozorňuje Svoboda. Podle Bánovské se tím jen dál zvyšuje vlhkost v podzemí, které už tak musí odvětrávat, aby nedegradovalo.
„Jednou o vánočních trzích se nám stalo, že tam jeden z trhovců vylil zkažený mošt nebo něco podobného, proteklo to až dolů, kudy chodí lidé. Ještě měsíc to tam bylo cítit jako někde po mejdanu. Návštěvníci si mysleli, že tam dostanou nějakou ochutnávku,“ vypráví Svoboda veselou historku, co také museli řešit.
Bánovská nicméně ubezpečuje, že nikomu nic v podzemí nehrozí, ostatně dosud nikdo nedostal „sprchu“ špinavé vody po hlavě. Spíš tak jde o preventivní opatření.
Podle Svobody se snaží odlišnou barvou poklopu i cedulemi jasně upozornit, že se nejedná o kanalizaci. Informace podle něj dostávají i přímo trhovci, aby nic nikam na náměstí nevylévali, přesto se to čas od času stává.