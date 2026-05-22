Pokračuje Meeting Brno a setkání sudetských Němců, bude dlouhý stůl i protesty

V Brně dnes pokračuje festival Meeting, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se poprvé koná na českém území, v minulosti býval každoročně v Německu, výjimečně v Rakousku. Dnes je na programu například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Součástí slavnostního večera v Besedním domě pak bude předávání sudetoněmeckých kulturních cen.
Pozvání sudetských Němců vyvolalo kontroverze. Lidé, kteří s akcí SdL nesouhlasí, budou dnes dopoledne protestovat před hlavním vstupem na výstaviště, kde se o víkendu koná hlavní program sjezdu. Na dnešní odpoledne je pak ohlášená demonstrace na náměstí Svobody. Koná se ve stejný čas jako setkání u dlouhého stolu na nedalekém Moravském náměstí.