Pokud Pavel kvůli summitu podá kompetenční žalobu, ÚS ji projedná přednostně

Autor: ČTK
  15:25aktualizováno  16:03
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Pokud prezident Petr Pavel podá kvůli sporu o účast na summitu NATO v Ankaře kompetenční žalobu, bude se jí Ústavní soud (ÚS) zabývat přednostně. Kauzu projedná mimo obvyklé pořadí, řekla dnes ČTK mluvčí soudu Kamila Abbasi. Délku řízení však zatím odhadovat nelze. Vláda dnes oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu za dva týdny nepočítá, prezident dříve avizoval, že se v takovém případě obrátí na ústavní soudce. Vyjádření prezidenta zveřejní jeho kancelář v úterý v 10:00.

Zda by soud rozhodl ještě před summitem, který se koná 7. a 8. července, není jisté. Průměrná délka řízení v takzvaných plenárních věcech skončených v letech 2007 až 2025 činila necelých deset měsíců.

Ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ÚS vždy v plénu, které tvoří všech 15 soudců a soudkyň. "Bude-li návrh k ÚS podán, plénum dá kauze patřičnou prioritu a projedná návrh přednostně. Konkrétní lhůtou ÚS ze zákona vázán není, platí ale již uvedené, že by ÚS kauzu projednal mimo obvyklé pořadí," řekla Abbasi.

Doplnila, že kompetenční žaloba dosud nebyla podaná, přičemž bez znalosti obsahu návrhu nelze odhadnout rozsah přezkoumávání, a tedy ani délku řízení.

Vláda dnes oznámila, že misi na summit NATO povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).

Případnou kompetenční žalobu vidí Babiš jako zbytečnou. Argumenty jsou prý jasné. Prezident se podle něj vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale podle Babiše dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést.

ÚS na základě ústavy rozhoduje ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy. Týká se to sporů o "příslušnost vydat rozhodnutí nebo činit opatření nebo jiné zásahy", upřesňuje zákon o ÚS. Soud může nálezem vyjasnit, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí v konkrétní věci, případně může zrušit starší rozhodnutí, kterým si orgán nějakou kompetenci přivlastnil, případně ji popřel.

Spory o rozsah kompetencí jsou v agendě ÚS poměrně vzácné. Například v roce 2001 se soud zabýval sporem mezi vládou premiéra Miloše Zemana (tehdy ČSSD) a prezidentem Václavem Havlem o to, zda prezident potřebuje spolupodpis premiéra při jmenování guvernéra a viceguvernérů České národní banky. Dospěl k závěru, že prezident je může jmenovat samostatně, bez kontrasignace. Od podání návrhu k rozhodnutí tehdy uplynuly dva měsíce.

Před necelými 20 lety ústavní soudce zaměstnávaly spory o vedení a personální doplňování Nejvyššího soudu. Rozhodli, že pokud chce ministr spravedlnosti přidělit k Nejvyššímu soudu nového soudce, potřebuje souhlas předsedkyně, tehdy Ivy Brožové. Dalším nálezem stanovili, že prezident republiky, tehdy Václav Klaus, má kompetenci jmenovat místopředsedu Nejvyššího soudu, ovšem jen po předchozím souhlasu předsedkyně. Znamenalo to, že se místopředsedou nakonec nestal Jaroslav Bureš.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

RSE se zúčastnila podnikatelské mise do Jordánska

23. června 2026  9:03

ASOME: Svobodný gaming bez Windows

23. června 2026

Po Čelákovicích jezdil ozbrojený muž. Policie rozšířila pátrání do dalších měst

V Čelákovicích u Prahy pátrá policie po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který...

Policie pátrá po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený a pohybuje se v modré fabii. Muž ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které...

23. června 2026  8:22,  aktualizováno  8:54

Konec hledání v rejstřících. FinStat zdarma zpřístupnil finanční výsledky firem

23. června 2026  8:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komfort pro maminky i pro personál. Brodská nemocnice přestaví porodnici

Hlavní budova havlíčkobrodské nemocnice se skládá ze spojovacího travé a sedmi...

Nemocnice v Havlíčkově Brodě výrazně modernizuje prostředí pro své nejmenší pacienty a jejich rodiče. Zkraje července zahájí rekonstrukci porodnice. Spojeno je s tím stěhování oddělení a také několik...

23. června 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

V kampani před volbami budou strany řešit dopravu, bydlení i veřejné plochy

Zlín otevřel nové turistické centrum v přízemí radnice. (listopad 2024)

Na podzim se uskuteční komunální volby, politici ve Zlíně s kampaní zatím vyčkávají. Ostrá fáze začne až po prázdninách. Jiří Korec kandidoval na pozici primátora Zlína dvakrát a vždy uspěl. Teď se...

23. června 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Redaktor/redaktorka centrální redakce ČTK

23. června 2026  8:38

Kandidát SPD na primátora plánuje tisíce bytů, průjezdnou Prahu nebo podzemní parkoviště

Milan Urban

Nedostatek dostupného bydlení, komplikovaná doprava i rostoucí náklady na život. To vše patří podle kandidáta na pražského primátora za SPD Milana Urbana k největším problémům hlavního města.

23. června 2026  8:14

Češi chtějí na cestách víc než natankovat. Roste zájem o kvalitní jídlo a kávu

23. června 2026  8:04

Skupina SATPO a WOOD & Company představují dlouhodobý projekt revitalizace a rozvoje městské čtvrti Písnice

23. června 2026  7:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podmínkám pro vznik tornád se meteorologové věnují víc než před pěti lety

ilustrační snímek

Atmosférickým podmínkám, v nichž se daří tornádům, se odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) věnují více než před pěti lety. Nicméně jde stále...

23. června 2026  5:40,  aktualizováno  5:40

Firma odmítá odstranit z ulic reklamní tabule, město všechny zakrylo plachtami

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými...

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými plochami, které jsou podle radnice v ulicích nelegálně a měly být již dávno odstraněny. Město před ně postavilo neprůhledné...

23. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.