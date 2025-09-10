„Bál se, že žena vykonává nějakou trestnou činnost a usiluje mu o život. Obavy zřejmě umocnil i fakt, že delší dobu nebral předepsané léky,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že střelec měl zbraň nelegálně a vyjádřil lítost.
Žena postřelení do hlavy přežila pravděpodobně jen díky tomu, že i přes své velmi těžké zranění zvládla ještě zavolat příbuzným. Ti okamžitě kontaktovali záchrannou službu. Ve vážném stavu leží aktuálně v nemocnici.
Kriminalisté hned po střelbě začali zjišťovat okolnosti ženina zranění, vyslýchat svědky a ohledávat místo činu. Na stopu střelce narazili třetí den prověřování, když si jeden z nich všiml v systému aktuálně zaevidovaného nálezu zbraně na Znojemsku.
„Nalezl ji zaměstnanec sběrny v kovovém odpadu a nahlásil to vedoucímu, ten obratem informoval policisty. Kriminalisté vyrazili na místo a zjistili, že revolver do kovového odpadu přimíchal řidič firmy, který do provozovny přivezl odpad,“ popsal mluvčí.
Potom už byla podle něj cesta ke střelci rychlá. Podezřelého muže usvědčovaly také kamerové záznamy z okolí.
22. října 2019