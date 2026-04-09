Státní zástupkyně Petra Lastovecká navrhne v kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 desetiletý trest vězení, který zahrnuje také pokus o vraždu a další skutky. Krajský soud v Brně dnes pokračoval v projednávání kauzy, a to za zavřenými dveřmi, protože obžalovaný se některých činů dopustil jako mladistvý. Rozsudek dnes nepadne, čeká se na výslech dalšího svědka.
"Jedná se o mladistvého, který je obžalován z mimořádně závažné trestné činnosti, takže já využívám své oprávnění a navrhuju maximální trest, který lze mladistvému uložit, tedy deset let trestu odnětí svobody. Současně navrhuji propadnutí všech věcí, které u něho byly zajištěné a které souvisí s trestnou činností," řekla novinářům Lastovecká.
Advokát Karel Schelle okolnosti kauzy komentovat nechtěl, a to kvůli věku klienta. "Jakákoliv informace v tomto směru by mohla napomoci k jeho identifikaci, tudíž se nebudu dále vyjadřovat," řekl Schelle.
Soudce Martin Hrabal dnes vyslechl svědka, četl listinné důkazy. Obžalovaný je stíhaný vazebně, k soudu jej přivedla eskorta. Útoku na synagogu se podle státního zastupitelství dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný.
Podle policie se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.
Obžaloba muže viní také z pokusu o vraždu z března 2024. S dalším komplicem, který také není kvůli věku trestně odpovědný, si údajně vyhlédli člověka slabší tělesné konstituce žijícího na okraji společnosti. Nejprve jej opili, poté napadli. Muž útok přežil a vyhledal pomoc.
V souvislosti s pokusem o vraždu žalobci obviněnému kladou za vinu i vydírání, protože svědkovi vražedného útoku údajně hrozil násilím, pokud by oběti pomohl a čin oznámil na policii. Už jako dospělého žalobci muže viní ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu v letech 2023 až 2025.