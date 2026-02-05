Pokus o znásilnění v Brně. Obnaženého útočníka chytili při činu, pomohl školák

Oldřich Haluza
  15:52aktualizováno  15:52
Hlasité volání o pomoc zachránilo před znásilněním ženu v brněnských Horních Heršpicích. U železniční trati poblíž Kšírovy ulice ji v neděli v sedm ráno sexuálně napadl cizinec. S útočníkem se předtím seznámila v baru, odkud spolu následně odešli. Křik zaslechl školák v blízkém domě, který nezpanikařil a zachoval se duchapřítomně.

KRIMI

Mladý chlapec vykoukl z okna, kde spatřil potyčku mezi mužem a ženou. „Okamžitě vzbudil otce a společně zavolali na tísňovou linku 158. Operátorovi na policejní lince situaci velmi dobře popsali, včetně směru pohybu podezřelého,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Do tří minut byla na místě hlídka, která se v té době nacházela nedaleko. I policisté po příjezdu zaslechli zoufalé volání o pomoc.

„Okamžitě se za ním vydali. Za plotem u železniční trati nalezli na sněhu bezmocně ležící ženu a u ní obnaženého agresora. Ten se po spatření hlídky pokusil o útěk, byl však krátce nato dostižen a zpacifikován,“ přiblížil mluvčí.

Recidivista chtěl znásilnit ženu v centru Brna, zadrželi ho pohotoví řidiči

Policisté pachatele později obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stadiu pokusu. Soud na jejich návrh poslal muže do vazby. Hrozí mu několikaletý pobyt za mřížemi.

V tomto případě policisté vyzdvihují především reakci školáka. Nebyl totiž netečný, sebral odvahu a společně s otcem správně zareagoval.

„V podobných situacích je potřeba jednat okamžitě. Netečnost v případech, kdy ostatní potřebují pomoc, nemá místo. I zdánlivě drobný krok, jako je přivolání policie a podání popisu pachatele či směru jeho útěku, může významnou měrou přispět k jeho dopadení. Je důležité si navzájem pomáhat a v tomto případě se to vyplatilo hned dvakrát,“ zdůraznil Vala.

