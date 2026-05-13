Pokutu za fiakry na Staroměstském náměstí definitivně potvrdil Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost firmy, která na Staroměstském náměstí nabízela turistům jízdy fiakrem i v době, kdy už to pražský tržní řád neumožňoval. Magistrát jí za přestupek z léta 2023 vyměřil pokutu 10.000 korun. Rozhodnutí potvrdily správní soudy. ÚS nyní stížnost označil za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení. Tržní řád dovoloval provoz fiakrů jen do konce roku 2022, koňská spřežení s turisty se však v centru Prahy pohybovala i později.
Firma ve stížnosti poukazovala hlavně na to, že i po změně tržního řádu má na Staroměstském náměstí platně pronajatý pozemek. Město prý postupovalo nestandardně, tržním řádem se snažilo nájemní smlouvu obejít, protože ji nebylo schopné vypovědět.
ÚS ale konstatoval, že existence soukromoprávního vztahu v podobě nájemní smlouvy nezbavuje firmu povinnosti řídit se veřejnoprávní regulací. "Pokud by měl mít soukromoprávní vztah přednost před veřejnoprávní regulací, ztrácela by tato regulace do značné míry smysl," stojí v usnesení.
Nejvyšší správní soud už dříve ve stejné věci konstatoval, že tržní řád neporušuje zákaz svévole a nepředstavuje ani zneužití pravomoci. Legitimním cílem změny byla ochrana veřejného prostoru a bezpečnosti v historickém jádru města. Obce mají při schvalování tržního řádu poměrně širokou míru uvážení s ohledem na místní poměry.
Vzhledem k vyřazení z tržního řádu je provozování fiakrů v Praze od roku 2023 prakticky zakázané. Letos v lednu pražské zastupitelstvo projednalo dvě petice, které se týkaly fiakrů. Jedna byla pro zákaz povozů tažených koňmi, druhá proti němu. Zastupitelstvo vzalo obě petice na vědomí, žádné usnesení neschválilo.
Kritici fiakrů argumentují tím, že koně trpí horkem i pohybem na tvrdé dlažbě, navíc musejí vdechovat zplodiny z výfuků aut. Zastánci naopak zdůrazňují, že o koně je dobře postaráno a jízda kočárem v centru města má tradici.