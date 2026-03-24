Patříme k sobě, jezdí s námi i na dovolenou, říká o psím šampionovi policistka

  15:32aktualizováno  15:32
Policejní pes Auron si se svou lidskou parťačkou, jihomoravskou policistkou Ivou Trejtnarovou, nedávno připsal další významný úspěch. Úřadující mistr republiky dokázal, i přes problém s dočasně ztracenou pachovou stopou, vypátrat sedmadvacetiletého lupiče, který se skrýval nedaleko místa činu.

Co se minulý týden ve čtvrtek stalo?
Policejní důstojník mě s Auronem vyslal k nočnímu vloupání. Pachatel rozbil okno úřadu v jedné části Brna a připravil si tam lup – mobil a bundu. Jenže ho vyrušila přivolaná hlídka a on se dal na útěk. Kolega zajistil místo činu, aby nikdo nevstupoval tam, kde byla položená bunda a mobil, a pes tak mohl chytit pachovou stopu. Auron ji pak sledoval až do nedalekého lesíka, kde jsme lupiče téměř dopadli. On nás ale zřejmě slyšel a utíkal pryč. My jsme mu sice byli v patách, jenže Auron pak pachovou stopu ztratil.

Zaměřili jsme se proto na širší ohledání místa činu, kde měl Auron identifikovat předměty nesoucí pachovou stopu. To se opětovně stalo i s bundou a mobilním telefonem. Auron ale najednou projevil zájem o něco, co bylo schované pod nedalekým stromem v díře. Myslela jsem si, že tam leží jen nějaká věc, ale on se tam skrýval samotný pachatel.

Policejní pes Auron. (24. března 2026)
Auron ale má na kontě dokonce i pomoc při vypátrání pachatele pokusu o vraždu. Jak se tehdy na odhalení podílel?
Vypracoval pachovou stopu, tedy označil předměty, ze kterých se bral genetický materiál, díky čemuž policejní operativci následně vypátrali pachatele.

Auronovi je osm let. Získal titul mistra republiky ve služební kynologii. Co bude dál?
Zatím je ve výborné kondici, takže ještě pár let určitě bude sloužit. Výcvik každopádně trvá celý život. Auron se i dnes neustále něco učí, pořád na něčem pracujeme.

Vašeho parťáka nevychováváte od štěňátka. V kolika letech a za jakých okolností se k vám dostal?
Auron byl zařazen u tehdejšího vedoucího oddělení služební kynologie, který před třemi a půl lety odcházel ze zdravotních důvodů do výslužby a o psa už se nemohl starat.

Po jak dlouhé době jste věděla, že Auron je ten pravý pes pro vás a vy jste pro něj ta pravá psovodka?
Okamžitě. Hned jsem se do něj zamilovala. Od začátku nám to spolu šlapalo. Předtím jsem měla německého ovčáka, ale s ním to bohužel kvůli jeho zdraví nevyšlo.

Jaké předpoklady musí splňovat pes, aby byl vhodný ke kynologickému výcviku?
Samozřejmostí je dobrý zdravotní stav a fyzická kondice. Pak také záleží na povaze psa. Je potřeba, aby byl motivovatelný – hračkou nebo potravou. Důležitou roli rovněž hraje lovecký a obranný pud.

Jak dlouho trvá policejní výcvik takového psa?
Dá se říct, že celý život. Minimum jsou však dva až tři roky tréninku, než jej můžeme použít při výjezdu. Začíná se hned s malým štěňátkem. Kritickým momentem je puberta, kdy pes zkouší hranice, co všechno si může dovolit. I když je pravda, že tuto fázi jsme s Auronem měli taky, a to už byl starší. Jakmile mu jsou čtyři roky a více, tak má dostatečné zkušenosti k plnému výkonu služby.

Jak dlouho se výcviku psů věnujete?
Celý život. Narodila jsem se do rodiny policejního psovoda a od malička jsem byla obklopená psy. Byť jsem původně nechtěla jít ve šlépějích tatínka a začala jsem pracovat v jiném oboru, nakonec jsem se rozhodla změnit povolání. U policie jsem asi šest let a nastupovala jsem s tím, že se chci stát psovodem. Auron u mě dnes bydlí, trávím s ním veškerý čas. Jezdí se mnou a manželem i na dovolenou. I ve dnech, kdy mám volno, jsem se psem venku a cvičíme.

Může se stát, že by psovod dostal přiděleného psa, se kterým by se mu nepodařilo navázat vztah a výcvik by musel přerušit?
Stát se to určitě může. Ale já jsem měla obrovské štěstí a s Auronkem jsme si padli do oka. Opravdu mě miluje. Patříme k sobě jako hrnec a poklička.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aktualizujeme
Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Cyklista havaroval kvůli psovi, letecky ho transportovali do nemocnice

(ilustrační foto)

Do obce Skránčice na Klatovsku vyjížděli o víkendu policisté. Zranil se tam cyklista, který spadl z kola poté, co mu pod něj vběhl cizí pes. Majitelka zvířete je podezřelá z ublížení na zdraví.

24. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začíná dnes, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

24. března 2026  15:41

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojují také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentuje Česko a jaké jsou jejich šance...

24. března 2026  15:40

Systém FACTORY OS™ společnosti TETRA PAK® získal ocenění MIMA 2026 SCALE!

24. března 2026  15:39

Skanzen v Uh. Hradišti představí jarní zvyky, velikonoční akce budou i jinde

ilustrační snímek

Skanzen Rochus v Uherském Hradišti představí v sobotu 28. března jarní zvyky. Návštěvníci uvidí mečový tanec, vynášení smrtky nebo velikonoční obchůzku s...

24. března 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Zámky v Ústeckém kraji zahájí o Velikonocích sezonu, přiblíží cestování šlechty

ilustrační snímek

Státní památky v Ústeckém kraji zahájí turistickou sezonu o Velikonocích. Zámky nabídnou vyzdobené interiéry, jarmarky i speciální prohlídky. Jako součást...

24. března 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

Tady se setká Babiš s Ficem. Přípravy v Nové Horce začínají, svíčkovou uvaří studenti

Kastelán Kryštof Hyvnar před zámkem Nová Horka

Nečekané pozornosti se nyní dočkal barokní zámek v Nové Horce, místní části Studénky. Česká vláda Andreje Babiše si jej totiž vybrala pro společné zasedání s tou slovenskou Roberta Fica, které se...

24. března 2026  15:22

Konflikt u prachatické ubytovny skončil vraždou. Policie zadržela podezřelého

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických...

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických ubytoven, který skončil smrtí jednoho z nich. Druhého muže policisté z vraždy spáchané nožem podezřívají a zadrželi ho.

24. března 2026  8:12,  aktualizováno  15:17

V Národním divadle Brno vzniká záměnová komedie o dvou slavných architektech

ilustrační snímek

Vídeňský architektonický ateliér Fellner a Helmer vybudoval v Evropě téměř 50 divadelních budov. Pro jednu z nich, Mahenovo divadlo v Brně, vzniká nová...

24. března 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

V Nymburce skončila betonáž nového skateparku, otevřít se má nejpozději v květnu

ilustrační snímek

V Nymburce skončila betonáž nového skateparku u Labe, před jeho otevřením zbývá provést ještě dokončovací práce a terénní úpravy. Práce by měly být hotové do...

24. března 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Areály hodnotí končící lyžařskou sezonu kladně, nejlepším měsícem byl leden

ilustrační snímek

Lyžařská střediska v ČR končící lyžařskou sezonu hodnotí pozitivně. Jde o druhou sezonu v řadě, kdy sice přírodního sněhu nebylo příliš, ale byl dostatek...

24. března 2026  13:36,  aktualizováno  13:36

