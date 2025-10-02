Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

„Jedná se o veřejné zakázky, u nichž byla v každém jednotlivém případě při zahájení zadávacího řízení předpokládaná hodnota ve výši do 10 milionů bez DPH,“ řekl dnes dozorující náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radim Dragoun.
Obvinění čelí podezření z trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, dva z nich také z přijetí úplatku. „Je dovozováno naplnění znaků pro použití vyšší trestní sazby,“ uvedl Dragoun s tím, že obviněným hrozí dva až osm let vězení.
Po úterní razii skončili zadržení v policejní cele, později je policisté propustili na svobodu. Návrh na jejich vzetí do vazby nepodali.
Razie NCOZ u jihomoravských silničářů. Jde o zakázky na dopravní stavby
Podle zjištění iDNES.cz zadržela policie v úterý šéfa blanenské pobočky silničářů Miloše Bažanta. Telefon má stále nedostupný.
Stejně tak je už třetí den mimo signál i mobil ředitele celé příspěvkové organizace Romana Hanáka. Ten byl před nástupem do čela organizace politikem Sociální demokracie, dopravu řešil už jako náměstek hejtmana. Dnes je starostou obce Kobeřice u Brna na Vyškovsku.
Mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová na dotaz iDNES.cz potvrdila, že Bažant i Hanák figurují mezi stíhanými. Podle ní jsou ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje obvinění pouze oni dva. „U našich zaměstnanců jde o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, vyloučit mohu klauzuli o přijetí úplatku,“ uvedla Švehlová.
„Celá organizace za nimi stojí, že se ničeho protizákonného nedopustili,“ řekla Švehlová s tím, že na pondělí chtějí krajští silničáři svolat jednání s vedením kraje.
Redakce oslovila s žádostí o vyjádření jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) a jeho náměstka pro dopravu Jiřího Crhu (ODS). Na jejich reakci zatím čeká.
K situaci se nechtěl vyjádřit ani Hanákův předchůdce ve funkci šéfa jihomoravských silničářů Zdeněk Komůrka. „Je to složitá záležitost,“ řekl muž, jehož jméno figurovalo na setkání zástupců silničářů a stavebních firem v moravském sklípku, o němž informovaly Seznam Zprávy. I proto se komentáře zdržel.
Podle Dragouna současná kauza na jihu Moravy souvisí s případem zadávání veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, v němž bylo rozhodnuto o zahájení stíhání v listopadu 2023 a o rok později. Policie tam obvinila rovnou třináct lidí, mezi nimi i tehdejšího náměstka hejtmana za ODS Michala Záchu. Trestní řízení jsou v obou případech vedena samostatně.