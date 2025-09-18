Násilník na bicyklu přepadával muže, surově je bil a kopal. Policie ukázala video

Jiří Punčochář
  14:52aktualizováno  14:52
Sérii brutálních loupežných přepadení objasnili v minulých dnech kriminalisté z 1. oddělení v Brně. Pachatele, který v srpnu a v září okrádal muže různého věku a při tom je surově bil, dopadli a vzali do vazby. Zároveň prověřují dalších sedm případů, v nichž je jednatřicetiletý recidivista podezřelý. Jde o majetkové trestné činy jako je strhávání řetízků z krku nebo vloupání.

Pachatel, jemuž se kriminalisté dostali na stopu na základě výpovědí svědků a kamerových záznamů po posledním ze tří přepadení, vyšel z vězení v květnu. A nyní tam pravděpodobně směřuje znovu. Za surová přepadení mu hrozí až desetiletý trest.

„Trestné činnosti se dopouštěl pod vlivem návykových látek,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Oběti si recidivista vybíral bez ohledu na věk či denní nebo noční dobu. První z nich byl dvaačtyřicetiletý muž, jemuž se v srpnu ve tři hodiny ráno násilník pokusil strhnout z ramene tašku. Když se napadený začal bránit, útočník jej povalil na zem, vláčel ho po chodníku, bil ho pěstmi a kopal do zad. Poté, co byl vyrušen, ujel na kole bez lupu.

Ženu přepadl v Brně dětský gang, strážníci osm výrostků pochytali

Také od druhého přepadení prchal na bicyklu, tentokrát již s kořistí v kapse. „Začátkem září u prodejny potravin napadl osmačtyřicetiletého muže pěstmi a sebral mu hotovost, kterou si poškozený dával do peněženky,“ sdělila Hrůzová.

Třetí z případů se víc podobal tomu prvnímu. Osmasedmdesátiletého důchodce napadl pachatel 12. září napřed slovně, pak se pokusil zmocnit jeho tašky, seniora strhl na zem, tahal ho po chodníku a stoupal mu na ruce, aby se tašky zmocnil. „Tuto loupež se mu podařilo dokončit,“ podotkla mluvčí.

„Díky rychlé reakci svědků a dostupným videozáznamům se kriminalistům podařilo ještě ten den pachatele vypátrat. Muž byl zadržen a vzat do vazby. Nyní mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“ dodala Hrůzová.

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
