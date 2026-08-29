„Nikdo nehlásil zranění a podle dosavadních informací nevznikla ani žádná škoda na majetku,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. V souvislosti s potyčkou policisté žádají případné svědky, aby se jim ozvali prostřednictvím tísňové linky 158.
„Uvítáme také fotografie nebo kamerové záznamy, které zachycují průběh konfliktu. Veškerými okolnostmi potyčky se nadále zabýváme,“ uvedl Vala.
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V závěru prvního poločasu utkání na Srbské použili fanoušci hostujícího FC Zlín pyrotechniku, včetně dýmovnice. „Tímto jednáním se zabýváme ve spolupráci s pořadatelskou službou a budeme vyhodnocovat dostupné kamerové záznamy,“ doplnil Vala.