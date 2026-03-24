Policie našla pohřešovanou patnáctiletou dívku z Brna, je živá

Policie dnes dopoledne našla pohřešovanou patnáctiletou dívku z Brna, po které pátrala od soboty, je živá. Na policejním webu o tom informoval mluvčí Petr Vala. Další podrobnosti neuvedl. Dívka nečekaně odešla z domova a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu.
"Krátce před desátou hodinou dopoledne se podařilo policejní hlídce pohřešovanou dívku vypátrat živou v prostoru nedaleko vysílače Hády. Policie děkuje veřejnosti a médiím za spolupráci a pomoc při pátrání," uvedl mluvčí.
Pohřešovanou lidé naposledy spatřili v sobotu v místě jejího bydliště v Brně-Slatině, odkud nečekaně odešla z domova a od té doby se o sobě nepodala žádnou zprávu. S sebou měla mobilní telefon, který byl však vypnutý.