Policie nechybovala, když domnělému extremistovi odebrala vzorek DNA a otisky

Policie nechybovala, když sejmula domnělému pravicovému extremistovi otisky prstů, odebrala vzorek DNA a záznamy uchovala ve svých databázích. Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který obojí považoval za nezákonný zásah. Rozsudek NSS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
NSS poukázal na to, že muž se dopouštěl rasově motivované trestné činnosti, což městský soud dostatečně nezohlednil. "V kontextu této recidivy extremistické a rasově motivované trestné činnosti měl městský soud hodnotit přiměřenost provedených identifikačních úkonů i uchovávání takto získaných osobních údajů, a nikoliv tuto trestnou činnost bagatelizovat," stojí v rozsudku.
Policie stíhání zahájila v roce 2014. Důvodem bylo to, že se muž v Duchcově na Teplicku zúčastnil pochodu Dělnické strany sociální spravedlnosti a na tričku měl takzvané sluneční kolo, které se mezi neonacisty používalo jako zástupný symbol namísto hákového kříže.
V té době už byl také odsouzen za to, že spolu s komplici v roce 2013 v Litvínově-Janově rasisticky pokřikovali na Romy. "Ani ne rok po tomto odporném projevu (...) se žalobce dopustil dalšího extremistického trestného činu, v souvislosti s nímž mu byly provedeny identifikační úkony a za nějž byl posléze rovněž pravomocně odsouzen," konstatoval NSS.
Muž se od roku 2015 domáhal určení, že se policie dopustila nezákonného zásahu. V roce 2022 mu Městský soud v Praze vyhověl a nařídil policii, aby smazala záznamy z evidence daktyloskopických karet i z informačního systému pro porovnávání a uchovávání profilů DNA. Městský soud uvedl, že odběr biologického materiálu a zpracování DNA je intenzivním zásahem do práva na soukromí a informační sebeurčení. Poukázal na to, že muž se nedopustil násilného trestného činu.
Kasační stížnost k NSS podalo jak krajské policejní ředitelství, tak pražské prezidium. Policisté upozorňovali na to, že extremistické projevy jsou závažné, úzce spjaté s násilím a mohou v čase eskalovat. Profil DNA pro forenzní účely je pouze kód složený z číslic a písmen, ochrana databází je vysoká, zneužití nehrozí, argumentovala policie.
I podle NSS existovalo riziko, že trestná činnost přeroste do násilné kriminality, k jejímuž odhalení by otisky a profil DNA mohly napomoci. "U pachatelů rasově motivované a extrémistické činnosti je obecně významný překryv i s 'běžnou', například majetkovou kriminalitou a ani takovou možnost nebylo lze v případě žalobce vyloučit," uvedl NSS. Nyní znovu rozhodne Městský soud v Praze. Zohlední právní názor NSS, ale také dobu, po kterou policie osobní údaje uchovává.
U NSS stížnost ležela od roku 2022. Soud totiž čekal na rozhodnutí Soudního dvora EU v podobné věci. Loni Soudní dvůr konstatoval, že policie členských států EU mohou na základě svých vnitřních pravidel rozhodnout, zda je nutné skladovat biometrické a genetické údaje lidí podezřelých či obviněných z trestného činu.