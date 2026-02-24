Cyklistu u Lipovce na Blanensku srazilo auto, na místě byl mrtvý

Nehoda se stala před 16:00 poblíž obce Lipovec.
„Po střetu osobního vozidla s cyklistou starší muž svým zraněním na místě podlehl. Křižovatka byla po dobu vyšetřování zcela neprůjezdná. Doprava vedla po objízdných trasách přes okolní silnice,“ sdělil policejní mluvčí.
Řidič měl negativní test na alkohol i drogy. U zemřelého cyklisty budou při soudní pitvě provedeny krevní odběry.
„Přesná příčina a veškeré okolnosti události jsou předmětem dalšího šetření dopravních policistů. Zároveň se obracíme na případné svědky nehody, kteří by mohli přispět k objasnění jejích okolností, aby se přihlásili na tísňové lince 158,“ doplnil Vala.
