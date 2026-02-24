Cyklistu u Lipovce na Blanensku srazilo auto, na místě byl mrtvý

Autor: ČTK, iDNES.cz
  22:32aktualizováno  22:32
Po střetu s osobním autem v úterý u Lipovce na Blanensku zemřel cyklista. U řidiče vozu policisté provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu i orientační test na omamné a psychotropní látky, oba s negativním výsledkem. Přesnou příčinu a další okolnosti tragické události policisté zjišťují, uvedl mluvčí Petr Vala. O pomoc žádají i případné svědky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: PČR

Nehoda se stala před 16:00 poblíž obce Lipovec.

„Po střetu osobního vozidla s cyklistou starší muž svým zraněním na místě podlehl. Křižovatka byla po dobu vyšetřování zcela neprůjezdná. Doprava vedla po objízdných trasách přes okolní silnice,“ sdělil policejní mluvčí.

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Řidič měl negativní test na alkohol i drogy. U zemřelého cyklisty budou při soudní pitvě provedeny krevní odběry.

„Přesná příčina a veškeré okolnosti události jsou předmětem dalšího šetření dopravních policistů. Zároveň se obracíme na případné svědky nehody, kteří by mohli přispět k objasnění jejích okolností, aby se přihlásili na tísňové lince 158,“ doplnil Vala.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

24. února 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

24. února 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

