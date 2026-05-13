Policie odvolala pátrání po 15leté dívce z Brněnska, vypátrali ji u OC Olympia

Policie odvolala pátrání po patnáctileté dívce z Brněnska, která byla v kontaktu s rodinou naposledy minulý týden. Policisté ji dnes večer vypátrali u terminálu autobusů u OC Olympia Brno. Dívku si převzali přivolaní zdravotníci, kteří ji převezli k ošetření. Policie o tom informovala na síti X.
"Ve středu (dnes) krátce po půl desáté večer byla dívka policisty vypátrána u terminálu autobusů u OC Olympia. Pohřešovanou si převzali přivolaní zdravotníci, kteří ji převezli k ošetření. Děkujeme veřejnosti za pomoc při pátrání," uvedla policie.
Veřejnost policie požádala o pomoc při pátrání v úterý. Mluvčí Andrea Cejnková uvedla, že dívka byla v kontaktu s rodinou naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však nedorazila.