Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Brna, po vyučování se nevrátil domů

Policie pátrá po dvanáctiletém Romanu Molnarovi z Brna, v pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina jeho pohřešování oznámila policii dnes. Policisté po něm pátrají v režimu Dítě v ohrožení, informoval na webu policie mluvčí Petr Vala.
Otec pohřešovaného chlapce na policii přišel dopoledne. "Uvedl, že jeho syn v pátek odešel do školy, po vyučování se však domů nevrátil. Rodina jej následně hledala až do nočních hodin, ale nepodařilo se jí ho najít. Jeho pohřešování oznámila policistům až následující den," uvedl Vala.
Chlapec bydlí v Brně, kde také navštěvuje základní školu. Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 centimetrů. Nemá u sebe žádné finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje.
Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s vyobrazením planet.
"Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, se jedná o dítě v ohrožení. Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání. Pokud jste chlapce zahlédli nebo máte informace o jeho současném pobytu, kontaktujte nás na tísňové lince 158," uvedl mluvčí.