Policie pátrá po muži z Břeclavska, který odešel z domova a nevzal si léky

Policie pátrá po třiašedesátiletém Miroslavu Volfovi z Břeclavska, který odešel z domova neznámo kam. Může být v ohrožení života, nevzal si s sebou potřebné léky. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí David Chaloupka.
Muže od středy postrádají jeho blízcí. "Muž odešel z domova neznámo kam a je nekontaktní. Protože si s sebou nevzal léky na srdce a tlak, které má pravidelně užívat, může být v ohrožení života," uvedl Chaloupka.
Policisté se proto obracejí se žádostí o pomoc při pátraní na veřejnost. Pohřešovaný je vysoký přibližně 180 až 185 centimetrů, zdánlivého stáří 62 až 65 let, střední postavy, má prošedivělé vlasy a hnědé oči. Chodí hladce oholený. Na sobě může mít maskáčové kraťasy, košili a sandály.
Pokud někdo muže spatřil, volat má na tísňovou linku policistů 158.