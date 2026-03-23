Policie pátrá po patnáctileté dívce z Brna, nečekaně odešla z domova

Policie pátrá po patnáctileté Heleně Hammerové z Brna, která v sobotu nečekaně odešla z domova. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu a mobilní telefon má vypnutý. Informace, které by mohly vést k vypátrání dívky, lze volat na tísňovou linku 158. Na webu policie o tom dnes informoval mluvčí Petr Vala.
Pohřešovaná je 165 centimetrů vysoká, hubené postavy. Na sobě měla černou podzimní bundu, široké černé rifle s kapsami na stehnech, bílé boty Adidas s černobílými pruhy a malý fialovo-černý batůžek s růžovým deštníkem. "Pohřešovaná byla naposledy spatřena v sobotu v místě svého bydliště v Brně-Slatině," uvedl Vala.