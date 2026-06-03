Policie pátrá po vězni, který ve Znojmě odešel z nestřeženého pracoviště

Policie od úterního večera pátrá po odsouzeném Eriku Šabatovi, který odešel z nestřeženého pracoviště ve Znojmě, kde vykonával pracovní činnost mimo areál věznice, a dosud se nevrátil. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí Petr Vala. Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
"Do pátrání se okamžitě zapojili policisté, kteří například prověřují jeho možné kontakty, místa, kde by se mohl zdržovat, i další okolnosti, jež by mohly vést k jeho dopadení," uvedl mluvčí.
Muž si ve znojemské věznici odpykává desetiletý trest odnětí svobody především za majetkovou trestnou činnost. Svým jednáním je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
"Podle dosud zjištěných informací by se hledaný muž neměl chovat násilně. Přesto žádáme veřejnost o obezřetnost a spolupráci. Jakékoliv informace o jeho současném pobytu nebo pohybu mohou občané oznámit na tísňové lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně," uvedl mluvčí.
Hledaný muž je 174 až 176 centimetrů vysoký, zdánlivého stáří 30 až 35 let. Je hubený, má hnědé rovné vlasy.