Spěch se nevyplatil. Policisté ukázali, jak řidiči před nimi předjížděli na plné čáře

Autor: rkr
  12:22aktualizováno  12:22
Množství zatáček a nepřehledné horizonty činí ze silnice I/54 mezi Slavkovem u Brna a Žarošicemi nebezpečnou cestu, na které za posledních pět let napočítala policie skoro stovku dopravních nehod se třemi mrtvými a desítkami zraněných. Přesto se tu řidiči dál pouštějí do riskantních manévrů, a to dokonce za tmy. Policisté zveřejnili video se třemi hříšníky, kteří předjížděli přes plnou čáru přímo před jejich vozem.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Desátého dubna brzy ráno nachytali policisté v úseku na pomezí Vyškovska a Hodonínska hned dva řidiče zároveň.

„Při předjíždění nákladní soupravy přejeli plnou čáru a vjeli do protisměru, kde ohrozili protijedoucí vozidlo. Jeho šofér byl nucen reagovat prudkým snížením rychlosti, aby zabránil střetu,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Oba přistižení řidiči vysvětlovali svůj počin tím, že spěchali do zaměstnání. Jeden z nich přiznal, že protijedoucí auto viděl. „Ale myslel jsem, že stihnu dojet dřív než...,“ poznamenal.

VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron

O pár dní později opět brzy ráno předjížděla v místech, kde je to zakázané, žena. „Pospíchala jsem do práce, co vám budu povídat,“ pověděla hlídce, která ji zastavila. „Takže těch patnáct sekund vám za to stálo?“ zeptal se jí policista. „Nestálo, samozřejmě,“ opáčila řidička.

Za předjíždění v místech, kde je to zakázáno obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu, hrozí na místě pokuta od 4 500 do 5 500 korun. Ve správním řízení může sankce dosáhnout až 25 tisíc korun a řidiči je navíc přičteno šest bodů do bodového hodnocení.

„Apelujeme na všechny, aby nepřeceňovali své schopnosti, dodržovali dopravní předpisy a při předjíždění dbali maximální opatrnosti. Spěch za volant nepatří. Nezodpovědné chování může mít fatální následky nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu,“ upozornil Vala.

V úseku mezi Slavkovem u Brna a Žarošicemi dochází k velkému množství dopravních nehod.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Mladší sestru bodl přímo do srdce. Kéž by šel vrátit čas, litoval u soudu

Budova pobočky brněnského krajského soudu ve Zlíně

Za letošní lednovou vraždu ženy ve Zlíně uložila v pondělí zlínská pobočka brněnského krajského soudu jejímu čtyřiapadesátiletému bratrovi pravomocně jedenáct let vězení. V bytě, kde společně žili,...

20. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Jilemnice založila s developerem firmu pro stavbu domů, vložila do ní pozemky

ilustrační snímek

Město Jilemnice na Semilsku založilo s developerem akciovou společnost, která má v rozvojové oblasti Buben připravit čtyři hektary pozemků pro bytovou...

20. dubna 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  13:28

Mladá Boleslav chce letos upravit vnitrobloky v ulicích Pezinská a Svojsíkova

ilustrační snímek

Mladá Boleslav chce v létě začít s obnovou dvou rozsáhlých vnitrobloků v ulicích Pezinská a Svojsíkova. Přibudou například zpevněné cesty, osvětlení nebo nový...

20. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Patnáct procent. Dopravní podnik počítá rostoucí náklady kvůli zdražování nafty

Čerpačka Orlen v Chebu ve středu 8. dubna 2026 - základní natural za 41,90,...

Firem, které mají auta na plyn, se současná krize na Blízkém východě téměř nedotkla. Vítězí také firmy nebo lidé, kteří při jízdě autem vsadili třeba na elektřinu. Jinak jsou na tom ale Plzeňské...

20. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Brno Art Week poukáže na křehkost, ale i houževnatost výtvarné scény

ilustrační snímek

Na křehkost, ale i houževnatost výtvarné scény poukáže letošní Brno Art Week. Týden věnovaný umění, brněnským galeriím, uměleckým školám a ateliérům začal...

20. dubna 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Rekonstrukce uzavře od dubna do poloviny července velký kinosál Kina Art v Brně

ilustrační snímek

Instalace nového zvukového systému a klimatizace uzavře dočasně velký kinosál brněnského Kina Art na Cihlářské 19. V sále se nebude promítat od pátku 24. dubna...

20. dubna 2026  11:25,  aktualizováno  11:25

Liberecký kraj podpoří akce CHKO Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj

ilustrační snímek

Liberecký kraj přispěje 150.000 korun na akce, které připomenou 50. výročí vyhlášení chráněných krajinných oblastí (CHKO) Lužické hory a Kokořínsko – Máchův...

20. dubna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Dánsko-japonský fenomén Sticks’n’sushi vstupuje na český trh

20. dubna 2026  12:54

Mikroregion chce stavět větrníky s firmou ČEZ, lidé jsou elektrárnám nakloněni

Elektrárenská společnost ČEZ provozuje větrné elektrárny pouze ve dvou...

Obce mikroregionu Svitavsko si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybraly společnost ČEZ. Plán budou dnes od 16 hodin schvalovat zastupitelé Svitav. Obce se dohodly na...

20. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Trmicích na Ústecku začal fungovat azylový dům pro matky s dětmi

ilustrační snímek

V Trmicích na Ústecku začal fungovat azylový dům pro matky s dětmi. Klientky se do Domu sv. Anny přestěhovaly z panelového domu v Orlické ulici v Ústí nad...

20. dubna 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Studie ukázala, že trať mezi Žatcem a Lužnou nemá potenciál v osobní dopravě

ilustrační snímek

Železniční dopravu mezi Prahou, Slaným na Kladensku a Louny má smysl do budoucna rozvíjet s ohledem na růst počtu lidí dojíždějících za prací do hlavního...

20. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.