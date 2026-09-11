Policie se chystá na brněnské derby, rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední

Policie se chystá na sobotní fotbalové brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem, rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední. Dohlížet na něj budou desítky policistů. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. Dva brněnské kluby se v derby v první fotbalové lize v novodobé historii potkají poprvé.
"Opatření budou adekvátní rizikovosti zápasu, rizikovost je hodnocena jako střední," uvedl mluvčí. Policie rizikovost zápasu rozlišuje na nerizikové, rizikové a vysoce rizikové. V případě Zbrojovky policie jako vysoce rizikové vyhodnocuje například zápasy s ostravským Baníkem.
Úvodní výkop zápasu Zbrojovka - Artis je na stadionu na Srbské v plánu v sobotu v 15.00. Zbrojovka je se 13 body na sedmém místě tabulky, Artis je se čtyřmi body na 13. místě. Oba týmy se v loňském ročníku potkávaly ještě ve druhé lize.