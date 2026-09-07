„Řidič červeného osobního automobilu se rozhodl předjet nákladní vozidlo. Vybočil přitom do protisměrného jízdního pruhu, přestože se proti němu už blížil osobní automobil značky Škoda,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.
V předjíždění senior pokračoval a řidiče protijedoucího vozidla bezprostředně ohrozil. Ten byl nucen vyjet až na krajnici, aby odvrátil čelní střet.
„Naštěstí se nikomu nic nestalo, přesto šlo o mimořádně nebezpečný a zcela zbytečný hazard,“ upozornil Vala s tím, že nebezpečné předjíždění patří k nejrizikovějším manévrům v silničním provozu.
Riskantním manévrem si navíc řidič prakticky nepomohl, protože jen o chvíli později dojel další plně naložené nákladní vozidlo.
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Policisté seniora za volantem červeného automobilu následně zastavili a za přestupek mu dali pokutu. „Za takové jednání lze na místě uložit pokutu od 4 500 do 5 500 korun a do bodového hodnocení řidiče se započítává šest bodů,“ vyčíslil Vala.
Policisté v souvislosti s tímto případem apelují na řidiče, že samotná přerušovaná podélná čára není pokynem k předjíždění. Řidič nesmí předjíždět, pokud nemá před sebe rozhled na vzdálenost potřebnou k bezpečnému předjetí, nemohl by se bezpečně zařadit zpět do svého jízdního pruhu nebo by ohrozil či omezil protijedoucí řidiče.
„Při jakékoli pochybnosti je bezpečnější předjíždění nezahajovat a počkat na vhodnější úsek. Několik ušetřených sekund nikdy nestojí za riziko čelního střetu,“ dodal Vala.