Fiktivním úvazkem kolegy vyváděl z teplárny peníze, viní policie exstarostu Znojma

Marek Osouch
  18:02aktualizováno  18:02
Jako obviněný nyní v policejní databázi figuruje bývalý sociální demokrat a někdejší starosta Znojma Jan Grois. Důvodem je údajné vyvádění peněz ze Znojemské tepelné společnosti pomocí fiktivního zaměstnávání svého tehdejšího stranického kolegy. Grois nedávno rezignoval na post zastupitele a ze znojemské politiky tak zcela zmizel.

Exstarosta Znojma Jan Grois v době, kdy zasedal i v krajském zastupitelstvu za tehdejší ČSSD. Na snímku po boku Michala Haška. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

„K tunelování společnosti mělo docházet více než dva a půl roku, v letech 2018 až 2021, a to přes fiktivní pracovní poměr pro bývalého radního a stranického kolegu tehdejšího jednatele společnosti a starosty města Znojma Jana Groise,“ uvedla na sociální síti bývalá starostka a dnes opoziční zastupitelka města Ivana Solařová (ANO).

Proti starostovi Znojma už je většina zastupitelů, připomínají jeho kauzy

Právě za jejího působení v čele Znojma, které skončilo loni v létě, padlo v roce 2023 trestní oznámení kvůli městské společnosti zajišťující dodávky tepla.

Podle informací iDNES.cz je společně s Groisem stíhaný i jeho tehdejší stranický kolega, který údajnou fiktivní pozici zastával, Tomáš Buršík. Stíhání je vedené pro zpronevěru.

Rezignace pár dní po zahájení stíhání

O zahájení trestního stíhání informoval i nynější místostarosta a někdejší blízký Groisův kolega Jakub Malačka, který je současným šéfem Znojemské tepelné společnosti. Nikoho ale nejmenoval.

Jen uvedl, že jde o jiný případ, než je stíhání bývalého zastupitele za SPD Květoslava Svobody, který byl poslední roky šéfem této firmy.

Z trezoru Znojemské tepelné zmizelo 170 tisíc, policie stíhá bývalého olympionika

Na dotaz iDNES.cz ohledně obvinění Grois reagoval, že personální otázky v teplárně nemá na starosti jednatel ani starosta, ale ředitel.

V polovině listopadu Grois oznámil rezignaci na post zastupitele ve Znojmě, kde patřil přes dekádu mezi nejvýraznější tváře města. Svůj odchod ze znojemské politiky oficiálně vysvětluje změnou trvalého bydliště do nedalekých Citonic. Podle informací iDNES.cz však rezignace následovala jen pár dní po vydání usnesení o zahájení trestního stíhání.

Solařová se svými kolegy podávala na své předchůdce řadu trestních oznámení, podle jejích slov se však do fáze stíhání dostalo jen toto. Ostatní policisté pro nedostatek důkazů odložili.









