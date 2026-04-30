Ukrajinec zneužíval dávky. Dostal na nich přes milion a vozil se v mercedesu

Policisté při dopadení Ukrajince využili faktu, že z neupřesněných důvodů pravidelně přijížděl do Česka. Když nashromáždili dostatek důkazů o jeho podvodném jednání, při jedné z těchto cest jej v nočních hodinách zadrželi přímo v jeho černém mikrobusu značky Mercedes.
„Dávky pobíral po dva roky s celou rodinou díky fiktivní smlouvě o ubytování. Výše škody přesáhla jeden milion korun,“ vyčíslil policejní mluvčí Pavel Šváb.
Při dopadení měl Ukrajinec u sebe tři mobilní telefony a hotovost v různých měnách ve výši 20 tisíc korun. Policisté prověřují, zda se nedopustil další trestné činnosti podobného charakteru. Muži hrozí až osm let vězení, nyní pobývá ve vazbě.
V pondělí policisté zadrželi také ženu z Ukrajiny, která rovněž čerpala dávky, i když v Česku nepobývala. Škodu vyčíslil úřad práce na 458 tisíc korun.
|
„Když se o její situaci dozvěděl syn, obratem na účet úřadu práce poslal neprávem čerpanou částku a přispěl také do fondu na pomoc obětem trestné činnosti. Trestní stíhání pro podezření z podvodu je tak aktuálně odkloněno,“ sdělil Šváb.
Případy zneužívání dávek Ukrajinci nejsou ojedinělé. Jihomoravští policisté jen za posledního půl roku evidují 33 případů podvodu či padělání a pozměnění veřejné listiny, škoda je doposud vyčíslena na více než tři miliony korun.