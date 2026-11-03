Policie v Brně hledá pachatele loupeže, na prodavačku vytáhl nůž

Policie v Brně hledá pachatele loupeže, který na prodavačku vytáhl nůž a domáhal se vydání peněz. Po vyrušení ale utekl bez nich. Na policejním webu o tom dnes informovala mluvčí Andrea Cejnková. Policie se s žádostí o pomoc při pátrání obrátila na veřejnost.
Dosud neznámý pachatel vešel koncem září v brzkých ranních hodinách do stánku s tabákem v Merhautově ulici a na obsluhu vytáhl nůž. Po prodavačce požadoval vydání finanční hotovosti.
"Křičel na ženu za pultem, ať mu vydá tisícovky, v tom ho však vyrušil další zákazník, který vešel do prodejny. Z místa nakonec pachatel bez peněz utekl," uvedla mluvčí.
Šlo o muže ve věku 25 až 30 let, vysokého asi 168 centimetrů, štíhlé postavy, světlé pleti. Na pravé tváři u nosu měl pihu či znaménko a nos působil jako po zlomenině u kořenu. Jakékoliv informace k možnému pachateli lze sdělit policii přes tísňovou linku 158.