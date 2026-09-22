Policie v Brně našla varnu drog a v ní zbraně, podezřelý skončil ve vazbě

Policie v Brně našla varnu drog a v ní zbraně, v souvislosti s tím zadržela jednadvacetiletého muže. Podezřívá jej z výroby a distribuce pervitinu, muž skončil ve vazbě. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí David Chaloupka.
Akce začala běžnou silniční kontrolou, při které policejní hlídka ve voze muže nalezla drogy. Na místo proto přivolala specialisty z toxi týmu. "Ti při důkladné prohlídce vozu objevili další omamné látky a také svazek klíčů. Od zadrženého se následně dozvěděli, že patří ke skladovacím kontejnerům. Policisté si proto zajistili příkazy k prohlídce jiných prostor a kontejnery otevřeli," uvedl mluvčí.
Ve skladech policisté nalezli laboratorní sklo, chemikálie a další vybavení sloužící k výrobě pervitinu. Tím však výčet nálezů nekončil. Policisté zde zajistili také arzenál zbraní, od mačet a kuše přes airsoftové napodobeniny automatických zbraní až po pistoli upravenou k použití ostrého střeliva. Ve skladu se navíc nacházela i vesta s nápisem Policie nebo slovenská uniforma.
"Vzhledem k tomu, že byl podezřelý již v minulosti opakovaně trestán a existovala obava, že bude v trestné činnosti pokračovat, rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby," uvedl mluvčí.