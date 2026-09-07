Policie vyšetřuje poničení vlaku fanoušky Zbrojovky pro poškození cizí věci

Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah fanoušky fotbalového klubu Zbrojovka Brno pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli, řekl dnes ČTK mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka. Výše škody zatím stanovena nebyla, vyčíslena bude po komisionální prohlídce v týdnu, řekla ČTK mluvčí drah Vanda Rajnochová. Fanoušci Zbrojovky poničili soupravu po sobotní prohře v pražském Edenu se Slavií.
Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný, běžná veřejnost v něm necestovala. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského poničili šest vagonů z devíti. Rozbili v nich osvětlení, sedačky a vylomili dveře. V neděli o tom informoval Brněnský deník Rovnost a web Echo24.
Speciální vlak nejprve odvezl fanoušky Zbrojovky z brněnského Dolního nádraží do pražského Edenu a pak nazpět, a podle Brněnského deníku Rovnost byl zaplněný. Jeden z celkově devíti vagonů byl vyhrazený pro rodiny, další pro tvrdé fanouškovské jádro z řad ultras, zbývajících sedm vagonů pak bylo určeno pro ostatní fanoušky Zbrojovky.
O zápas se Slavií byl mimořádný zájem, 1024 vstupenek do sektoru hostů bylo podle webu vyprodáno během několika dnů. Bezprostředně po skončení zápasu zasahovala policie, která od sebe fanoušky obou klubů musela oddělit. Podle jejího sdělení ale nešlo o žádný velký incident.
"Při doprovázení fanoušků na vlak několik osob neuposlechlo výzev policistů a ohrožovalo bezpečnost na trati tím, že vbíhaly do kolejiště," sdělil Brněnskému deníku Rovnost mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Zápas skončil porážkou Zbrojovky 0:4.