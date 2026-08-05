Policisté a záchranáři vyjížděli k pádům z výšky, úrazy mohly souviset s vedrem

K dvěma pádům z výšky vyjížděli v úterý jihomoravští policisté a záchranáři. Oba pracovní úrazy mohly souviset s vysokými teplotami kolem 40 stupňů Celsia. "Aktuální tropické počasí přináší zvýšenou fyzickou zátěž, která může ovlivnit i bezpečnost při práci," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Ve Znojmě pracovník společnosti zajišťující internetové připojení opravoval přípojku na střeše domu. Spadl z výšky téměř deseti metrů. S vícečetnými zraněními byl letecky transportován do nemocnice, uvedl Chaloupka.
Nedaleko Rosic na Brněnsku spadl stavební dělník z lešení z osmimetrové výšky. Také on skončil v péči záchranářů, kteří jej převezli do nemocnice. "Okolnostmi obou pádů se zabývají policisté, vyrozuměn je i Státní úřad inspekce práce," doplnil Chaloupka.
"Lidem, kteří v těchto vysokých teplotách pracují venku, zejména ve výškách, kde je větší riziko úrazu, doporučujeme, aby si dělali pravidelné přestávky, během nichž se schovají do stínu či do vychlazené místnosti," uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Zdůraznila také pitný režim.
"Zároveň doporučujeme ke zvážení, zda některé venkovní práce neodložit do doby, kdy teploty alespoň o něco klesnou," řekla Bothová.