Policisté na Břeclavsku se zabývají sérii vloupání do domů, zadrželi dva lidi

Policie na Břeclavsku zadržela muže a ženu podezřelé z vloupání do většího počtu objektů. Podle kriminalistů šlo o devět dokonaných případů vloupání a 74 pokusů. Na policejním webu o tom informoval mluvčí Pavel Šváb.
Větší počet vloupání do domů a dalších objektů policie evidovala v uplynulých dnech. Staly se v noci na 11. října v Pavlově a v noci na 20. října v Milovicích. Břeclavští kriminalisté ve spolupráci s krajskými kolegy odhalili podezřelou dvojici na základě kamerových záznamů a získaných poznatků. Zadrželi je v úterý po poledni v Pavlově, kde byli ubytováni.
"V tuto chvíli probíhají výslechy a další procesní úkony. Další podrobnosti zveřejníme, jakmile to bude možné," uvedl Šváb.