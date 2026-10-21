Policisté na Břeclavsku se zabývají sérii vloupání do domů, zadrželi dva lidi

Autor: ČTK
  10:24aktualizováno  10:24
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Policie na Břeclavsku zadržela muže a ženu podezřelé z vloupání do většího počtu objektů. Podle kriminalistů šlo o devět dokonaných případů vloupání a 74 pokusů. Na policejním webu o tom informoval mluvčí Pavel Šváb.

Větší počet vloupání do domů a dalších objektů policie evidovala v uplynulých dnech. Staly se v noci na 11. října v Pavlově a v noci na 20. října v Milovicích. Břeclavští kriminalisté ve spolupráci s krajskými kolegy odhalili podezřelou dvojici na základě kamerových záznamů a získaných poznatků. Zadrželi je v úterý po poledni v Pavlově, kde byli ubytováni.

"V tuto chvíli probíhají výslechy a další procesní úkony. Další podrobnosti zveřejníme, jakmile to bude možné," uvedl Šváb.

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