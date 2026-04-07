Policisté na jihu Moravy o Velikonocích odhalili pět desítek podnapilých řidičů

Policisté v Jihomoravském kraji odhalili o velikonočních prázdninách za pět dní 46 podnapilých řidičů. Rekordman nadýchal téměř 2,4 promile. Pozitivní test na drogy mělo o Velikonocích 25 řidičů. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí David Chaloupka.
U čtvrtiny řidičů pod vlivem alkoholu policisté naměřili hodnoty vyšší než jedno promile. Například řidič na Břeclavsku měl téměř dvě promile a řidič fordu v Moravském Krumlově v neděli nadýchal 2,38 promile.
Alkohol se o Velikonocích projevil i u nehod. Ve čtvrtek havaroval v Havlíčkově ulici ve Vyškově řidič fiatu, který po nehodě nadýchal 0,8 promile. Na alkohol doplatili také dva cyklisté, kteří se na Velikonoční pondělí srazili v Jezeřanech-Maršovicích na Znojemsku. "Oba skončili v nemocnici. Policisté jim naměřili hodnoty 1,28 a dvě promile," uvedl Chaloupka.
Zpočátku dramaticky podle něj vypadala pondělní nehoda v Mikulově na Břeclavsku, kde řidič osobního auta srazil ženu s kočárkem. Žena utrpěla jen lehké zranění, dítě vyvázlo bez zranění, řidič však z místa nehody ujel. "Díky spolupráci se svědky a strážníky se policistům podařilo vypátrat nejprve vůz a poté i jeho řidiče. I on nadýchal více než promile alkoholu," uvedl Chaloupka.
Policisté nekontrolovali jen alkohol, odhalili také řidiče výrazně překračující nejvyšší povolenou rychlost. O řidičský průkaz tak přišel řidič motocyklu na dálnici D46 u Vyškova, který jel rychlostí 174 kilometrů v hodině v úseku, kde je povoleným maximem 110 kilometrů v hodině. Stejně dopadl řidič osobního auta na dálnici D1 u Domašova, který jel rychlostí 204 kilometrů v hodině, přestože limit činil 120 kilometrů v hodině.