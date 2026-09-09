Policisté vyšetřují úmrtí ženy v kolejišti v Brně, provoz na trati je omezený

Policisté vyšetřují dnešní úmrtí ženy v kolejišti na jihu Brna. Pracují s verzí, že ženu buď usmrtil vlak, ale i s možností, že ženu srazilo auto na silnici podél trati. ČTK to řekla mluvčí krajských policistů Petra Hrůzová. Původně uvedla, že ženu srazil vlak. Provoz na trati je kvůli nehodě omezený. Podle informací na webu Českých drah (ČD) jezdí vlaky mezi stanicemi Modřice a Brno-Horní Heršpice po jedné koleji. Cestující musí počítat se zpožděním okolo pěti až 15 minut.
Nehoda se podle Hrůzové stala mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi. "My jsme přijali oznámení, že zřejmě došlo ke srážce vlaku s osobou. Ženu bez známek života našli drážní pracovníci. Podél trati je i silnice, policisté tedy ještě zjišťují, zda byla žena sražená vlakem nebo autem," řekla Hrůzová.
Podle webu ČD omezení mělo skončit v 10:00, nyní je ale web prodloužil do 11:00.