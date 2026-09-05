Politolog: Kampaň před volbami v Brně je uniformní a používaná hesla zaměnitelná

Hesla a slogany, která používají uskupení kandidující do zastupitelstva Brna v předvolební kampani, jsou podle politologa a odborníka na politický marketing Miloše Gregora z Masarykovy univerzity v Brně zaměnitelná a voliči si je nespojí s konkrétní stranou. Lidé uvidí hesla jako "Brno - nejlepší adresa pro život", "Brno blíž lidem", "Brno bude zase makat", "Brno, jsme TU!", "Brno má na víc!" nebo třeba "Odvaha jít proti srsti". Kampaň před komunálními volbami v Brně Gregor hodnotí jako uniformní, řekl ČTK.
"Pokud bychom postavili všechna hesla vedle sebe a chtěli po občanech, aby řekli, které heslo patří které straně, tak nejsou schopni říct, co patří k čemu," uvedl Gregor. Poznamenal, že žádné heslo například neříká, která strana kritizuje stávající vedení města nebo která strana byla ve vedení a obhajovala by, co zvládla.
Z tohoto vzorce podle Gregora trochu vybočují Motoristé s heslem "Odvaha jít proti srsti". "Jednak tím, že ho mají pro celou republiku stejné. Je tam ale jiný problém, protože dali dohromady dvě úsloví, která v tomto formátu nedávají smysl," zhodnotil politolog. "Zase nám to ale věcně nic neříká o tom, co zvolením Motoristů dostane občan Brna," podotkl.
Po vizuální stránce je podle odborníka výraznější kampaň koalice Lidovci a Starostové, která kombinuje sytě růžovou a žlutou barvu, jež mohou vyniknout i v případném vizuálním smogu. Naopak za konzervativní a nepřekvapivou po vizuální i sloganové stránce považuje Gregor třeba kampaň ODS a TOP 09, která se nese v modro-bílém duchu.
Většina uskupení sází také na kontaktní kampaň. Tu odborník považuje za stále nejúčinnější způsob, jak voliče oslovit. "My jsme zahlceni vizuálním smogem. Už trochu ignorujeme plakáty, protože je jich všude velké množství. Podobný princip funguje i na sociálních sítích. Kdy v reálu začneme vnímat kampaň, je chvíle, kdy jdeme po náměstí, je tam kandidát nebo dobrovolníci v kampaňových barvách a snaží se k vám promluvit," vysvětlil Gregor.
Na získání důvěry mají kandidáti ještě měsíc. Tato doba je podle politologa zásadní, protože teprve nyní většina voličů začne vnímat, že se nějaké volby blíží. Uskupení postupně zahajují horkou fázi kampaně. "Politické strany se sice tváří, že už jedou naplno, ale ty aktivity budou ještě gradovat. Můžou některá hesla přidávat, něco se může měnit," dodal politolog.
Komunální volby se konají 9. a 10. října. Na brněnský magistrát letos kandiduje 16 uskupení. Brno nyní řídí koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Má 39 mandátů, zastupitelstvo má 55 členů.