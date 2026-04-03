Politolog: Šanci nových hnutí v Brně může zvýšit kandidatura do městských částí

V podzimních komunálních volbách v Brně chtějí kandidovat tři nová politická hnutí. Aby zvýšila svoji šanci na úspěch, měla by sestavit kandidátní listiny i do městských částí, míní politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity v Brně. Volič, který v Brně vybírá své zástupce na úrovni magistrátu i městské části, se tak nemusí rozhodovat mezi dvěma rozdílnými subjekty, což může vylepšit volební výsledek, řekl ČTK Pink.
Kandidovat chce na podzim hnutí Za Lužánky, jehož tématem je mimo jiné záchrana fotbalového stadionu. Hnutí Nové Brno založil s cílem dokončit například stavbu nového hlavního nádraží bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček. Zastupitelé vyloučení z hnutí ANO, v čele s náměstkyní primátorky Karin Podivinskou (Nezávislá, dříve ANO) vytvořili hnutí Brno klidem.
"Když volič začne uvažovat, že musí své rozhodování rozstřelit mezi více kandidátních listin, tak to oslabuje i tu kandidátku, po které by šel na prvním místě," soudí Pink. Proto vidí jako recept na lepší volební výsledek nových hnutí kandidaturu nejen na brněnský magistrát, ale i do městských částí. Pokud strana nebo hnutí postaví kandidátku na obou úrovních, volič se podle Pinka nemusí rozhodovat mezi dvěma subjekty a v obou případech hlasuje pro jeden a ten samý.
Podle něj je potřeba sehnat 55 jmen, tedy počet kandidátů shodující se s počtem zastupitelů statutárního města Brna a ideálně dalších 150 lidí na podpůrné kandidátní listiny v městských částech. Není si však jistý, zda je nová hnutí dokážou sesbírat.
Za příklad dal Pink dnes již bývalého zastupitele Matěje Hollana a jeho hnutí Žít Brno, který podle politologa uspěl v minulosti právě díky tomu, že postavil kandidátky na obou úrovních.
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. V roce 2022 volby v Brně vyhrála se ziskem 25 procent hlasů společná kandidátka ODS a TOP 09. Vytvořila koalici s ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM.
Druhé hnutí ANO získalo 20,5 procenta hlasů a 13 mandátů. Deset členů však koncem loňského roku celostátní předsednictvo ANO vyloučilo z hnutí. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice.