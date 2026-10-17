Politolog: Vznikající široká koalice v Brně je v českých poměrech netypická

Autor: ČTK
  8:10aktualizováno  8:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vznik široké koalice v podobě, jaká vzniká v Brně, považuje politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v českých poměrech za netypický, řekl ČTK. Koalice podle něj může fungovat, v brněnských poměrech totiž nejsou mezi subjekty propastné tematické rozdíly. O koalici na magistrát jednají vítězní lidovci a hnutí STAN, ODS a TOP 09, Zelené Brno, Piráti a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky. Do koaličních jednání není zapojené hnutí ANO, které s 11 mandáty skončí zřejmě v opozici.

Strany za sebou mají jednání o programu, dokončily ho ve čtvrtek. Příští týden by měly projednávat rozdělení gescí a schyluje se k podpisu koaliční smlouvy. Zástupci stran opakovaně uvádějí, že jednání jsou konstruktivní a vznikající program bude ambiciózní. Že spolu budou subjekty jednat, oznámil lídr vítězů Jakub Hruška minulý týden v sobotu po zveřejnění výsledků komunálních voleb.

"Samozřejmě věc, která může hrát roli v tom, že ne všichni jsou s touhle podobou koalice spokojení, jsou určité historické animozity, které jsou vidět mezi ODS a Zelenými. Je otázka, jestli to nemůže mít nějaký vliv u Zelených na to, aby do té koalice nakonec nevstoupili, i když to v tuto chvíli vylučují," poznamenal Kopeček.

Pokud by v této podobě strany podepsaly koaliční smlouvu, měly by 44 mandátů v 55členném zastupitelstvu. Jedinou opoziční silou by zůstalo ANO. Hruška uvedl, že jeho ambicí je, aby hnutí mělo většinu v kontrolním výboru. Podle Kopečka není dobré, aby byl v zastupitelstvu jen jediný kritik, když se v Brně něco nepodaří.

Primátorem za lidovce má být Hruška, který na radnici vystřídá Markétu Vaňkovou (ODS). Primátorka už nekandidovala, místo toho strana do čela vyslala nestraničku Kamilu Zlatuškovou. Podle Kopečka se tato volba na výsledku ODS, která skončila na druhém místě, negativně neprojevila.

Naopak k vítězství lidovců podle odborníka pomohla vtipná reakce jihomoravského hejtmana a šéfa lidovců Jana Grolicha na negativní kampaň hnutí ANO. Projevit se také mohla celostátně stoupající podpora Starostů, soudí Kopeček.

Voličům ANO zase podle politologa chyběl ve větších městech důvod k volbám přijít. "Co tady taky mohlo sehrát roli je, že tu ANO provedlo rozsáhlou čistku své stranické organizace," řekl Kopeček s odkazem na vyloučení členů ANO, které tak učinilo na návrh krajského vedení, jež vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé to odmítli a zůstali ve vedení města.

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