Polovině měst na jihu Moravy ubylo obyvatel, nejvíce Kuřimi na Brněnsku

Ve víc než polovině z 50 měst Jihomoravského kraje loni ubylo obyvatel, naopak v 21 městech se počet obyvatel zvýšil. Podíl obyvatel kraje, kteří žijí ve městech, se ve srovnání s rokem 2024 téměř nezměnil a dosáhl 61,7 procenta. Ve městech žilo v kraji na konci loňského roku 759.817 obyvatel, meziročně o 598 více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně (ČSÚ).
V Jihomoravském kraji je 50 měst, z toho nejvíce s počtem obyvatel od 3000 do 4999, nad 50.000 obyvatel má v kraji pouze Brno. Mírné zvýšení počtu obyvatel ve městech je pouze zásluhou stěhování, bez jeho vlivu by jejich počet o 2381 lidí klesl. Celkově loni počet obyvatel kraje stoupl o 1173 na 1,230.516 lidí.
"Počet obyvatel se snížil ve více než polovině jihomoravských měst, tedy ve 29 městech. V absolutním vyjádření nejvýrazněji meziročně klesl v Kuřimi, a to o 361 lidí, ve Znojmě o 183 osob a v Hodoníně o 173 osob. Celkem v devatenácti jihomoravských městech byl zaznamenán pokles počtu obyvatel stěhováním i přirozenou cestou (vyšší počet úmrtí než narození) ," uvedl Tomáš Svozil z brněnského pracoviště ČSÚ.
Naopak zvýšení počtu obyvatel zaznamenali statistici v 21 jihomoravských městech, nejvíce obyvatel přibylo v Brně, a to 1557, v Pohořelicích přibylo 173 obyvatel a v Dolních Kounicích 64 lidí. Pouze ve třech městech v kraji zaznamenali statistici současně přírůstek počtu obyvatel stěhováním i přirozenou cestou – v Kunštátě, Rosicích a ve Slavkově u Brna.
Nejmenším městem na jihu Moravy jsou nadále Jevišovice na Znojemsku, které měly loni 1156 obyvatel, následuje Olešnice na Blanensku s 1610 obyvateli a Klobouky u Brna na Břeclavsku s 2571 obyvateli. Největším městem v kraji je Brno s 404.000 obyvateli.