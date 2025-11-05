Festival odstartuje v pátek od devíti hodin speciálním programem pro žáky základních škol, kteří za zvýhodněné vstupné 100 korun zažijí vědu jinak, než ji znají z lavic.
Páteční večer se brány Vida! naopak otevřou pouze dospělým. Akce VIDA! After Dark od 19 hodin spojí vědu, hudbu a gastronomii v netradičním podání. Zájemci se mohou těšit na čokoládu z vědeckého pohledu, show s molekulární kuchyní v podání kuchaře Petra Koukolíčka a odvážlivci si vyzkoušejí chilli výzvu, která prověří jejich odolnost.
|
Ve Vida! centru se bruslilo i poslouchalo sloním uchem. Park slaví výročí
V sobotu mohou zájemci navštívit přednášku Vojtěcha Klingera, známého jako Zvěd z ČT:D. „Zájemce čeká interaktivní show plná experimentů, při které voda teče do kopce, vlasy se staví hrůzou a železo se dá sníst,“ lákají organizátoři. Program doplní Jan Spratek z Evropské kosmické agentury a Michael Londesborough z Akademie věd ČR s ohromujícími pokusy se světlem a zvukem.
Doktor Vševěd i Jirka, který vysvětluje věci
V neděli na festival dorazí Jiří Burýšek, jenž je znám jako Jirka, který s více než půl milionem odběratelů vysvětluje věci na YouTube. Na přednášce představí, jak se dá prostřednictvím tohoto kanálu efektivně popularizovat věda, jak zaujmout diváky bez zkreslení faktů a budovat důvěru sledujících.
Součástí programu bude také Doktor Vševěd z populární televizní soutěže Na lovu, s nímž si návštěvníci mohou změřit své vědomosti.
|
Populární vědecký park v Brně čelí krizi, radní chce odvolat šéfa
Diváci se také mohou těšit na divadelní představení Edison! v podání herců Národního divadla Brno nebo pohádkovou show O světluškách pro nejmenší. Letošní ročník přivítá také science performery z Lotyšska a Bulharska.
„Věda dokáže být skvělou show, když se dobře podá. A ten, kdo ji umí přiblížit, může být vědec, youtuber i herec,“ říká koordinátorka festivalu Kamila Pokorná.
Vstupenky na sobotu a neděli stojí 250 korun, pro děti, studenty a seniory 150 korun. Za páteční VIDA! After Dark zaplatí lidé 150 korun. S elektronickou vstupenkou si návštěvníci mohou navíc rezervovat místo na jedné vybrané show.
|
26. června 2020