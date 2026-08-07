Pozor na rozehřáté chodníky. Popálit chodidlo mohou za pár sekund, varuje lékař

„Zatímco dříve převažovaly pracovní úrazy, například při zatečení horkého dehtu nebo betonu do obuvi, v posledních měsících častěji ošetřujeme poranění vzniklá při běžném pohybu venku. Jedná se o hlubší popáleniny chodidel po úrazech na koupališti nebo po pádu z invalidního vozíku či chodítka na rozpálený asfalt, kdy závažnost popáleniny vyžadovala hospitalizaci,“ uvedl přednosta Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno Libor Streit.
Léčba takových poranění bývá podle lékařů dlouhodobá a často vyžaduje chirurgické zákroky. Závažné případy mohou skončit i amputací zasažené části.
Nejohroženější skupinou jsou podle Streita diabetici a lidé s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin. Kvůli snížené citlivosti totiž nemusí včas rozpoznat, že se pohybují po nebezpečně horkém povrchu. „Zvýšené riziko hrozí také dětem do tří let věku, jejichž kůže je tenčí a termoregulační mechanismy ještě nejsou plně vyvinuty,“ řekl přednosta.
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„Při teplotě kolem 60 stupňů Celsia může už přibližně minutový kontakt způsobit hlubší poškození kůže, zatímco při vyšších teplotách může vzniknout popálenina během několika sekund. Nejjednodušší a zároveň nejúčinnější prevencí je proto nechodit naboso a při pohybu po rozpálených venkovních površích vždy používat vhodnou obuv,“ doplnil Streit.
Kromě popálenin vzniklých při chůzi na rozpáleném povrchu se lékaři každoročně setkávají i se závažnějšími popáleninami způsobenými nadměrným sluněním. Při opalování proto doporučují používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, omezit pobyt na slunci zejména v poledních hodinách a dodržovat dostatečný pitný režim.