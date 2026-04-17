Popraskaná budova základní školy v Prušánkách má nové základy

V Prušánkách na Hodonínsku pokračuje oprava základní školy, v jejíž budově se před časem kvůli nestabilnímu podloží začaly objevovat výrazné praskliny. Nyní dělníci dokončují opravu základů, řekl ČTK starosta obce Zbyněk Němeček (Piráti). Součástí prací za 190 milionů korun bude také celková modernizace školy.
"Jedna z budov dostane nástavbu pro hudební školu. V plánu je také výměna oken, zateplení, pak se tam budou dělat zelené střechy s fotovoltaikou. Škola bude konečně i bezbariérová," vyjmenoval Němeček.
Pokud vše půjde dobře, žáci by mohli usednout do lavic opravené školy příští rok. Nyní mají zázemí v provizorní modulové škole. "Je to trochu energeticky náročnější, protože se tam topí přímotopy. Chybí tam kabinety, ale myslím, že to funguje dobře," řekl Němeček.
Velké praskliny na školní budově ze 70. let minulého století způsobilo nevhodné podloží a špatně provedené základy. Předloni v létě se obec po konzultaci se statikem rozhodla školu uzavřít.