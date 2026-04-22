Poptávka po hotelech v centru Brna neklesla ani s otevřením nového hotelu

Ani otevření nového brněnského hotelu na Dornychu v minulých týdnech nijak nedopadlo na poptávku po hotelech v historickém centru. Podle marketingového ředitele hotelu Grandezza Jindřicha Vaňka se objednávky snížily velmi mírně jen na přechodnou dobu a vrátily se na dlouhodobou úroveň, řekl dnes novinářům u příležitosti oslav 111 let od otevření budovy na Zelném trhu, která původně sloužila jako Cyrilometodějská záložna. Zhruba 60 procent klientely tvoří zahraniční hosté, nejvíce z Japonska a Číny a dalších zemí jihovýchodní Asie.
Hotelový trh se v posledních letech v Brně proměnil a nabídka je větší. Nicméně podle Vaňka nejsou hotely, které se otevřely či fungují za hranicemi historického centra pro ten jejich přímou konkurencí. "Mají jinou klientelu. U nás se ubytovávají ti, kteří chtějí být přímo v centru, často je to třeba na vánoční trhy," uvedl Vaněk. Jediným přímým konkurentem zůstává podle něj Grand Palace Hotel na Šilingrově náměstí.
Řada hotelů se soustředí z velké části na kongresovou turistiku a mají pro konferenční akce výrazně jiné a větší zázemí. "Průměrná roční obsazenost je 80 procent," řekl Vaněk. Hotel nabízí 150 lůžek, pracuje v něm 30 zaměstnanců a dalších 25 v restauraci.
Současná podoba hotelové budovy vychází z té původní. Získala ji po rekonstrukci dokončené v roce 2012. Z bankovní haly je dnes hala s recepcí, v někdejším trezoru, v němž nějaký čas přebývala i soška Věstonické venuše, je dnes masážní studio. V minulosti v budově působila například také právnická či ekonomicko-správní fakulta.
Zelný trh se letos stane na začátku října centrem festivalu Prototyp a hotel bude jednou z budov, která poslouží jako plocha pro videomappingové projekce a bude tak možné připomenout 111letou existenci budovy.