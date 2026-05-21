Pořadatelé Ekofilmu prodlužili možnost přihlášky snímků, filmaři mají více času

Organizátoři festivalu filmů o přírodě Ekofilm zhruba o dva týdny prodloužili termín pro přihlašování snímků, filmaři tak získali více času. Pořadatelé o tom informovali na webu festivalu, jehož 52. ročník se v Brně uskuteční na začátku října. Hlavním tématem je letos cyklus vody, tedy odkud se bere, jak přírodou protéká a co nám hrozí, když její přirozený cyklus narušíme.
Původní termín po přihlášky byl do konce května, nově je do poloviny června. "Prodloužením termínu chceme dát šanci i autorům, kteří dokončují své projekty v posledních týdnech. Každoročně se hlásí filmy z desítek zemí světa a letošní ročník nebude výjimkou," uvedli organizátoři.
Filmaři mají na výběr ze tří kategorií, krátkometrážní, středometrážní a dlouhometrážní filmy. Nejlepší snímky ocení mezinárodní porota, kdy hlavní cenu uděluje ministr životního prostředí.
Do loňského ročníku filmaři ze 48 zemí přihlásili 242 snímků. O festivalové ocenění soutěžilo 25 filmů. Hlavní cenu získal americký snímek Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye. Ukazuje ekologické důsledky vybudování čtyř přehrad na řece Snake na severozápadě Spojených států. V dalších kategoriích uspěli také tvůrci z Dánska, Velké Británie a Česka.