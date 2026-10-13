Poradní tým dětského ombudsmana kritizuje zákaz mobilů ve školách

Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskusi s těmi, kterých se změna přímo dotýká, a upozorňují na nedostatečnou osvětu o rizicích a zdravém používání digitálních technologií. Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana o tom dnes informovala na webu.
Úprava školského zákona týkající se omezení elektronických zařízení ve školách je aktuálně na programu prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Dětský ombudsman Martin Beneš uplatnil k novele své připomínky už v červenci.
"Včerejší setkání poradního týmu opět potvrdilo, že děti mají co říct. Nad problematikou přemýšlejí, uvědomují si rizika a chtějí diskutovat o změnách. Mrzelo mě, když jsem od dětí slyšel, jak se cítí v politické diskusi o mobilech ve školách opomíjení," uvedl dnes dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by se děti měly zapojovat do přípravy všech právních předpisů, které se jich týkají.
Mladí členové poradního týmu na setkání popisovali své dosavadní zkušenosti ze škol a diskutovali o možnostech nastavení pravidel. Ačkoliv mnohé děti podporují rozumná omezení podle specifik jednotlivých škol, plošný plošný zákaz odmítají.
Členové týmu upozornili také na praktické rozporuplnosti novely. Vzhledem k tomu, že školy dnes běžně využívají elektronické informační systémy, zákaz by žákům znemožnil například operativně kontrolovat změny v rozvrhu. Za nespravedlivé pak děti označily i to, že dospělí hodlají pro žáky zavést plošný zákaz, který by sami pro sebe nepřijali.