Poradní tým dětského ombudsmana se chce zabývat například nároky ze strany škol

U dětského ombudsmana Martina Beneše se v tomto týdnu poprvé sešel poradní tým dětí a dospívajících od 12 do 18 let. Jeho členové se shodli, že za dobu působení by si přáli vyřešit aspoň jeden problém, kterému děti čelí, například nároky škol. Dětský ombudsman o tom informoval na webu. Poradní tým má 30 členů, mají přinášet svůj pohled, nápady a navrhovat řešení problémů, kterými se bude dětský ombudsman zabývat. Do týmu se hlásilo bezmála 700 dětí.
Členové týmu přijeli z různých koutů republiky. Každý s jinou zkušeností, s jinými potřebami a názory. Chtějí ale pomáhat dětskému ombudsmanovi, aby mohl lépe pochopit, co děti trápí a čím žijí. "Dětský ombudsman by měl naslouchat dětem a dostat jejich názor do veřejného prostoru. Děti nikdo nebere vážně. Je to nespravedlnost. Chceme, aby se tento přístup k nám změnil," uvedli členové týmu.
Beneš jim dal za pravdu. "Zapojení dětí pro nás znamená dát jim prostor, brát jejich názor vážně a ukázat jim, že mohou ovlivňovat věci, které se jich dotýkají. Právě proto je poradní tým tak důležitý," uvedl.
Ze setkání vzešlo, že tématy týmu mohou být například závislost na sociálních sítích a rizika při jejich používání, tlak školy, snadný přístup k návykovým látkám, péče o duševní zdraví či bydlení.
"Chceme větší jistoty pro nás jako budoucí generaci. Třeba v bydlení. Aspoň nějakou naději. Ještě nejsme úplně v háji," označil jako jeden ze zásadních podnětů ke změně člen poradního týmu. Další přidali také téma školství, ve kterém jim chybí důraz na názory dětí. "Rádi bychom měli víc svobody a méně zákazů ve školách. Chceme, aby školy byly víc praktické, propojené se životem," doplnili poradci. V neposlední řadě uvedli témata ochrany dětí a nedostatek pomoci třeba v oblasti duševního zdraví.
Tým si dětský ombudsman vybral losováním, tak, aby rovnoměrně obsahoval děti z nejrůznějšími životními zkušenostmi. Při výběru členů týmu hrát roli věk, pohlaví i regionální zastoupení. Beneš předpokládá, že se budou setkávat čtyřikrát do roka.
Beneš se po zvolení Sněmovnou ujal funkce na začátku dubna, instituce ale byla zřízena k loňskému 1. červenci. V mezidobí práci zastával zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.