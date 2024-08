Pět let od zázračného porodu: těhotenství ženy po mozkové smrti natáhli o 117 dnů

Když se Vojtěch Votava vracel 21. dubna 2019 domů, hned slyšel pláč svého dvouletého syna. „Byl jsem v klidu – však je u něj Evička, říkal jsem si. Najednou mi došlo, že ten pláč je nějaký jiný,“ vyprávěl. Svou sedmadvacetiletou manželku, tehdy v 16. týdnu těhotenství, našel v bezvědomí. Záchranka ji následně vezla do Třebíče, po cestě se ale její stav zhoršil. Povolán byl proto vrtulník, aby ženu transportoval do brněnské fakultní nemocnice.

Vymizela u ní spontánní dechová aktivita, vyšetření potvrdilo smrt mozku. Příčinou bylo vrozené onemocnění mozkových cév provázené krvácením do mozku. Lékaři pak udělali maximum, aby stabilizovali její životní funkce a zachránili plod v jejím těle.

„Naší snahou bylo maximální prodloužení těhotenství ve prospěch nenarozeného dítěte. Na začátku znamenal každý další den úspěch,“ popisuje primář gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice Martin Huser.

Pečovali o srdeční činnost, plicní a ledvinné funkce, bojovali s infekcemi, výživu sestavovali i s ohledem na vývoj plodu. Několikrát týdně, posléze denně, monitorovali plod ultrazvukem. Pokoušeli se také podporovat normální vývoj dítěte, například pohybovali nohama matky, aby simulovali chůzi. Přitom nezapomněli ani na vývoj psychický. „Babička četla dítěti pohádky po celou dobu těhotenství,“ vyzdvihl tehdy Roman Gál, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Po 14 dnech putovala Eliška domů

Koncem června se potvrdilo, že plod váží 980 gramů, což vzbudilo naději, že se zdárně vyvíjí. V červenci měl plod už 1 500 gramů a v polovině srpna lékaři provedli císařský řez. „Pro dítě bylo nesmírně pozitivní, že stihlo nabrat na váze, protože porod přišel až ve 34. týdnu. V tom navíc začínají samostatně fungovat plíce,“ popsal před pěti lety přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Pavel Ventruba.

Stav Elišky po porodu byl dobrý, po čtrnácti dnech si ji otec odvezl domů. „Pravidelně každý volný den jsem jezdil do Brna a seděl u nemocniční postele mé milované manželky a doufal v zázrak. Musím být silný a musím tady být pro Elišku a Matýska, kteří mě budou moc potřebovat,“ vylíčil posléze otec.

Dívenku začala kojit její příbuzná, také novopečená matka. Život vlastní matky dítěte však po jeho porodu skončil. Lékaři ji za přítomnosti rodiny odpojili od dýchacích přístrojů.

Pět měsíců od události poslali prarodiče Elišky lékařům rozsáhlé poděkování. „Je to neuvěřitelný příběh, jehož jsme my i vy neoddělitelnou součástí. V každém úsměvu naší vnučky bude zároveň náš velký vděk. Podle dosavadních zjištění lékařů se jeví zdravá, je veselá a úsměvy opravdu nešetří. Je to velká náplast na ztrátu její maminky, naší snachy. Za to vám patří obrovský dík,“ napsali.

„Kontakt s rodinou po určitou dobu probíhal. Všichni jsme měli radost, že vše probíhá bez dalších komplikací,“ doplnil primář Huser.

Případ se zapsal do dějin medicíny

Podle tehdejšího mluvčího nemocnice Pavla Žáry byl celý zákrok skutečně naprosto unikátní. „Podle našich informací se nikde jinde na světě doposud nepodařilo realizovat setrvání dítěte v matce téměř až do donošenosti. Případ je tedy raritní a bezesporu se zapíše do dějin české, ale i světové medicíny,“ vyzdvihl.

Raritní zůstává i po pěti letech, péče o pacientku ani prevence by dnes nevypadaly jinak. „K zásadním změnám ve smyslu možností lepší podpory a monitorování plodu nedošlo. Do stejné situace se mohou těhotné ženy dostat i dnes v souvislosti s celou řadou diagnóz. Vzhledem k tomu, že průměrný věk těhotných žen stále stoupá, zvyšuje se i pravděpodobnost výskytu komplikací, které byly dříve méně časté,“ vysvětluje Huser.

S podobným případem se brněnští lékaři setkali v roce 2016. „Vycházeli jsme především z vlastních zkušeností, o několik let dříve jsme na našem pracovišti řešili případ rodičky v bdělém kómatu,“ připomíná Huser. Na svět tehdy císařským řezem přivedli chlapečka matky, která o čtyři měsíce dřív upadla při dopravní nehodě do bezvědomí. Hošík se narodil v 31. týdnu těhotenství s váhou 1,9 kilogramu. Zdravotní stav ženy se po porodu začal lepšit, až se zotavila.

První zaznamenaný případ záchrany plodu ženy v kómatu nebo po mozkové smrti pochází podle České televize z roku 1981. V americkém Buffalu přijali do nemocnice čtyřiadvacetiletou ženu se zánětem mozku. Testy jí určily mozkovou smrt ve 23. týdnu těhotenství. Lékaři ji udržovali naživu ještě šest týdnů, než se narodilo zdravé dítě.