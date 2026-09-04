Porodních asistentek je málo, nemocnice nestíhají domácí návštěvy

Karolína Kučerová
  11:42aktualizováno  11:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Letošní rok začal pro mnoho žen přívětivou změnou: po porodu nově automaticky obdrží žádanku na tři návštěvy porodní asistentky, která zavítá k nim domů, zkontroluje jejich stav a pomůže novopečené matce s úkony, se kterými si sama neví rady. Jenže v praxi to nefunguje stoprocentně.

Služba je totiž mezi ženami velmi žádaná, a některé nemocnice tak se svým personálem nezvládnou vyhovět všem. Poukázala na to Unie porodních asistentek, která v květnu udělala průzkum. Do něj se zapojilo 108 žen, jež rodily v prvních třech měsících letošního roku.

Službu chtělo využít 88 procent z nich, především kvůli problémům s kojením, prevenci či potřebě odborné podpory při péči. Zhruba třetině se ale nepodařilo zajistit ani jednu návštěvu porodní asistentky, a to nejčastěji právě kvůli nedostatečným kapacitám porodnic.

Nemocnice na jižní Moravě potvrzují, že situace není ideální. Řada z nich proto systém postupně upravuje a další změny do budoucna plánuje, zejména co se počtu asistentek týká.

„Máme v současné chvíli šest porodních asistentek, které zvládnou za měsíc 30 návštěv. Ty probíhají vždy ve čtvrtek. Bohužel ale mají ženy o tuto službu vyšší zájem, než nám naše personální kapacity umožňují. V současné chvílí proto přijímáme nové porodní asistentky a po jejich zapracování plánujeme rozšířit také poskytování poporodních návštěv o další termín,“ popisuje vývoj situace v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně tamní mluvčí Věra Müllerová.

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Několik změn plánují také ve Fakultní nemocnici Brno, která má největší porodnici v České republice – minulý rok se tam narodilo přes 4 700 novorozenců. V současné době porodnice disponuje 17 asistentkami, které měsíčně zvládnou pokrýt návštěvu u asi 140 matek.

„Přesný počet žen, které by o službu měly zájem, ale nedostalo se na ně, bohužel v současné době neumíme určit. V rezervačním systému totiž vidíme pouze matky, které se skutečně přihlásí na konkrétní vypsaný termín, ne ty, které chtěly, ale už nemohly. Každopádně máme přehled, jak rychle se termíny obsazují, a proto chceme navýšit naše kapacity,“ informuje Anna Svobodová z tiskového oddělení nemocnice.

A dodává, že do konce roku by chtěli mít 25 asistentek. Od října navíc spustí nový způsob objednávání těchto návštěv. Fungovat bude prostřednictvím aplikace MidwifeCare, což by podle Svobodové mělo proces zjednodušit a zpřehlednit jej pro matky i asistentky.

„Dále bychom rádi navázali spolupráci s komunitními porodními asistentkami tak, abychom mohli ženám dát k dispozici rozšířenou síť porodních asistentek a zvýšila se i dojezdová vzdálenost. Toto je nyní ale v rukou zdravotních pojišťoven,“ doplňuje Svobodová.

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Přidávat termíny, konkrétně ze čtyř návštěv týdně na šest, budou také v břeclavské nemocnici. Naopak bez problémů fungující službu hlásí v Boskovicích na Blanensku a v Kyjově na Hodonínsku.

„Máme jednu porodní asistentku na plný úvazek, která zvládne zhruba 60 návštěv měsíčně. V praxi ale jezdí na přibližně 40, přičemž většina žen využívá jednu návštěvu. Plánujeme však zajištění její zástupnosti pro případ dlouhodobé nepřítomnosti,“ oznamuje mluvčí Nemocnice Kyjov Veronika Hollerová.

Péči zvládnou poskytnout i ženám, které rodily jinde, ale nacházejí se v jejich nasmlouvané dojezdové vzdálenosti. Stejně jako v brněnské fakultní nemocnici mají i v Kyjově zájem o rozšíření této oblasti.

Hodina na jednu návštěvu nestačí

Konkrétně Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má smlouvu se 74 porodnicemi a 37 komunitními asistentkami a patří tak mezi největší poskytovatele této služby, už o zvýšení dojezdové vzdálenosti jedná.

„Další z momentálně projednávaných bodů se týká společného sledování počtu porodních asistentek právě s ohledem na to, zda jsou jejich kapacity dostatečné a uspokojují poptávku mezi pacientkami, nebo je třeba přistoupit k dalšímu rozšiřování smluv. My jsme už v prvním pololetí rozšířili síť o další desítky míst a jsme připraveni nabídnout v případě potřeby další,“ poukazuje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová s tím, že od začátku roku eviduje pouze dvě oficiální stížnosti na nedostupnost poporodních návštěv.

Problému si je nicméně vědomo také ministerstvo zdravotnictví. Podle ministra Adama Vojtěcha (ANO) je však na vyhodnocení služby třeba více času. „Pojišťovny mají na podzim předložit zprávu o síti, podle které pak budou řídit svou smluvní politiku,“ uvádí.

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Unie porodních asistentek mezitím vyzdvihuje další problémy, kterými je podle ní třeba se zabývat. V současné chvíli je návštěva placená pojišťovnou vyhrazena na jednu hodinu. Porodní asistentky však u matek bývají často i déle, z jejich zkušeností je pro zajištění kvalitní péče potřeba až 90 minut.

„Nemá to být jen kontrola zdravotního stavu ženy. Je to komplexní péče, která zahrnuje podporu kojení, edukaci i včasné zachycení komplikací. Tento rozsah péče nelze odborně zajistit v kratším čase,“ upozorňuje porodní asistentka Veronika Hažlinská s tím, že v praxi tak často s kolegyněmi poskytují péči nad rámec vymezeného času, aniž by za to byly ohodnoceny.

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