Porota vybrala vítěze soutěže na přeměnu Staré osady v brněnských Židenicích

Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér schwerpunkt. Návrh podle poroty ukazuje, že z vytíženého přestupního uzlu se může stát živé centrum Židenic s náměstím, tržnicí i parkem, uvedl dnes magistrát v tiskové zprávě. Soutěž organizovala Kancelář architekta města Brna, radní města dnes výsledky projednali.
Stará Osada patří k důležitým dopravním uzlům ve městě. "Vize vítězného týmu přichází s návrhem změnit dopravně silně zasaženou lokalitu na náměstí, které plynule přechází v tržnici a park. Z bariéry rušných ulic Svatoplukova a Gajdošova by se mohla stát nová městská třída. Brno tak může získat živý, ale bezpečný prostor lemovaný stromořadími i významnými městskými budovami,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková (ODS).
Náměstí, které by propojovalo historické části i vznikající čtvrť Novou Zbrojovku, podle starosty městské části Petra Kunce (Hlas pro Židenice) v Židenicích chybí. "Vítězný návrh skvěle pracuje s návazností na stávající strukturu zástavby, umožňuje etapizaci ve vztahu k soukromým investicím, poskytuje městské části prostor pro doplnění občanské vybavenosti, například knihovny, společenského sálu nebo obecního bydlení, a zároveň řeší rozvoj zeleně v celém území," řekl Kunc.
V příštích měsících si budou moct lidé vítězný návrh i ostatní návrhy prohlédnout na výstavě. Návrh se stane podkladem pro koncepční urbanistickou studii území. "Tento návrh neznamená, že se zítra začne stavět. Je to běh na mnoho let, ale je to první základní kámen k tomu udělat ze Staré osady a Gajdošovy hodnotný městský prostor, nejen přestupní uzel," doplnil Kunc na síti X.