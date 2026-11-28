Absolutní vítězkou brněnské soutěže pro mladé klavíristy Amadeus se stala patnáctiletá Tara Stratulatová z Japonska. Porotu nadchla "naprostou profesionalitou, doslova koncertním výkonem, vyvážeností muzikality a technických dispozic". Mladá hudebnice se narodila v Česku, kde její matka několik let žila a studovala na konzervatoři. Výsledky mezinárodní mozartovské soutěže poskytla ČTK za organizátory Klára Hrivňáková.
"Překvapila nás vysoce profesionální úroveň výkonů v nejvyšší kategorii. A dále, jak výborně hráli někteří cizinci skladby českého klasicismu," uvedl předseda poroty Jan Jiraský.
Do soutěže se přihlásilo 110 účastníků z 13 zemí. Absolutní vítězka si připsala také cenu za nejlepší interpretaci skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Ocenění pro nejlepšího brněnského i českého účastníka získala Amálie Vlčková.
Soutěž Amadeus se inspiruje dávnou hudební událostí, koncertem jedenáctiletého Mozarta v Brně v roce 1767. Z řady někdejších laureátů jsou dnes profesionální hudebníci nebo studenti uměleckých škol. Například Jan Schulmeister, absolutní vítěz Amadea z roku 2017, získal letos v dubnu prestižní cenu BBC Music Magazine Award.